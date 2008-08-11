رئیس جدید دانشگاه آزاد اراک فعالیت خود را آغاز کرد

به گزارش خبرنگار مهر، در این مراسم دکتر علی رنجبر رئیس منطقه پنج دانشگاه آزاد اسلامی با تاکید بر این که دانشگاه آزاد اراک از ظرفیت ها و پتانسیل های ویژه و منحصر به فردی برخوردار است گفت: باید با برنامه ریزی مطلوب در راستای ارتقاء سطح کیفی آموزشی و خدمات ارائه تغذیه به دانشجویان موجبات رضایتمندی بیشتر دانشجویان و دانشگاهیان فراهم شود.

وی تاکید کرد: باید رشته هایی که با توجه به آینده شغلی آنها مورد نیاز جامعه باشد و تقاضا برای آن ها از طرف داوطلبان بالا است مورد توجه قرار گیرد.

رئیس منطقه پنج دانشگاه آزاد اظهار داشت: با توجه به قابلیت ها و توانمندی های واحد اراک مسئولین این دانشگاه باید مقدمات تاسیس واحد علوم و تحقیقات را در این واحد دانشگاهی فراهم کنند.

دکتر رنجبر در پایان ضمن تقدیر از خدمات دکتر نوری شرق دکتر عباس ملک حسینی را به عنوان رئیس جدید دانشگاه آزاد اراک معرفی کرد.

به گزارش مهر، دکتر عباس ملک حسینی قبل از این ریاست دانشگاه آزاد اسلامی واحد آشتیان را بر عهده داشته است.