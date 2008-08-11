به گزارش خبرنگار مهر در لاهیجان، مدیر کل اوقاف استان گیلان گفت: در منطقه بازکیا گوراب لاهیجان، در مسجد امام حسین (ع) فردی با ادعا به اینکه خوابی دیده و با همکاری عده‌ای اقدام به راه‌اندازی بقعه‌ای جعلی نموده است، با همکاری ادارات و نهادهای ذیربط با قضیه برخورد شد.

حجت‌الاسلام سید کاظم میرحسینی اشکوری با اعلام اینکه خواب در اسلام سندیت ندارد، افزود: درخت، سنگ و چوب کرامت ندارد اما در برخی موارد مشاهده می‌شود که عده‌ ای به دلایلی واهی اقدام به مقدس ‌سازی این اشیاء می‌کنند که با این موارد به شدت برخورد می‌شود.

این مقام مسئول در اوقاف گیلان یادآور شد: با حضور در میان اهالی روستاهای توستان و بازکیاگوراب لاهیجان که بقعه جعلی در آن واقع شده بود، ضمن برشمردن دلایل برچیده شدن بقعه در زمینه توسعه و بازسازی مسجد محل قول‌های مساعدی داده شد.