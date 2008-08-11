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۲۱ مرداد ۱۳۸۷، ۱۵:۴۳

معارفه سرپرست دانشگاه تبریز /

احتمال حضور سرورالدین در سازمان مرکزی دانشگاه آزاد

احتمال حضور سرورالدین در سازمان مرکزی دانشگاه آزاد

تبریز - خبرگزاری مهر: سرپرست جدید دانشگاه تبریز در حالی با حضور قائم مقام وزارت علوم معرفی شد که گفته می شود رئیس پیشین این دانشگاه به عنوان یکی از معاونان رئیس دانشگاه آزاد به تهران فراخوانده می شود.

به گزارش خبرنگار مهر در تبریز، طی مراسمی که ظهر امروز در دانشگاه تبریز برگزار شد، محمدتقی علوی به عنوان سرپرست موقت دانشگاه تبریز از سوی وزارت علوم معرفی شد.

بر اساس این گزارش، معرفی سرپرست جدید دانشگاه تبریز در پی برکناری ناگهانی محمد حسین سرورالدین، رئیس پیشین دانشگاه تبریز که از سه سال گذشته در این سمت فعالیت داشته است، صورت می گیرد.

محمدتقی علوی، سرپرست جدید دانشگاه تبریز پیش از این در سمت ریاست دانشگاه پیام نور آذربایجان شرقی فعالیت می کرد.

وی متولد 1341شهرستان خلخال بوده و دارای مدرک دکتری حقوق از دانشگاه تهران است.

محمدحسین سرورالدین، رئیس پیشین دانشگاه تبریز پیش از این در سمت دبیری منطقه دو دانشگاه آزاد که شامل استانهای شمالغرب کشور می شود، بر عهده داشت.

دانشگاه تبریز از نظر تاریخی دومین دانشگاه کشور بوده و به لحاظ جایگاه علمی و البته سیاسی خود همواره مورد توجه قرار داشته است.

کد مطلب 731139

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