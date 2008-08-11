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۲۱ مرداد ۱۳۸۷، ۱۵:۵۱

میثاقیان سرمربی تیم فوتبال استقلال اهواز شد

میثاقیان سرمربی تیم فوتبال استقلال اهواز شد

اکبر میثاقیان پس از توافق با مسئولان باشگاه استقلال اهواز رسما هدایت تیم فوتبال این باشگاه را برعهده گرفت.

شهرام شفیع زاده، مدیرعامل باشگاه استقلال اهواز در گفتگو با خبرنگار مهر با تایید خبر انتصاب اکبر میثاقیان به عنوان سرمربی تیم فوتبال این باشگاه گفت: پس از توافق نهایی با این مربی، وی را به مدت یکسال به عنوان سرمربی تیم فوتبال استقلال اهواز انتخاب کردیم.

وی همچنین خاطر نشان کرد: قرار است اکبر میثاقیان عصر امروز (دوشنبه) وارد اهواز شده و پس از مراسم معارفه هدایت رسمی تمرینات تیم را برعهده گیرد.

در دو بازی گذشته استقلال اهواز در مسابقات لیگ برتر باشگاه های کشور، رضا احدی هدایت تیم فوتبال این تیم را برعهده داشت.

کد مطلب 731175

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