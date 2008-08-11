معلومات پنجم شد / جودو بازهم ناکام ماند

به گزارش خبرنگار مهر، علی معلومات، جودوکار وزن 73- کیلوگرم تیم ملی کشورمان دقایقی پیش در مبارزه برای کسب مدال برنز مسابقات جودو بازیهای المپیک 2008 پکن مقابل "لئوناردو گیلرهو" از برزیل شکست خورد تا کاروان ورزشی ایران همچنان در حسرت مدال باقی بماند.

وی که امروز با شکست نمایندگانی از ژاپن، پرتغال و مغولستان به مرحله نیمه نهایی وزن 73- کیلوگرم مسابقات جودو راه پیدا کرده بود در این مرحله مغلوب جودوکاری از آذربایجان شد و به گروه بازنده ها رفت.

معلومات در این گروه با"لئوناردو گیلرهو" از برزیل مبارزه کرد و با قبول شکست این حریف قدرتمند در مکان پنجم رده بندی وزن خود ایستاد.

تا به امروز جودوکاران کشورمان در آوردگاه المپیک نتایج رضایت بخشی کسب نکرده اند و با کسب دو مقام پنجمی و نهمی به کار خود در این رقابت ها ادامه خواهند داد.