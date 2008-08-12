به گزارش خبرنگار مهر در یاسوج، مدیرکل دفتر نوسازی و تحول اداری نهضت سوادآموزی کشور، شب گذشته در آیین راه اندازی این سامانه، گفت: به وسیله سامانه سوادآموزی، اطلاعات مربوط به تمامی افراد با سواد و بی سواد استان از طریق کد ملی شناسایی و ثبت می شود.

ایرج یعقوبی بیان داشت: شناسایی تمام بی سوادان، اطلاعات دانش آموزان، فعالیتهای علمی و آموزشی، ساماندهی آموزش مهارتهای اساسی و سوادآموزی از اهداف اصلی راه اندازی این سامانه است .

وی یادآور شد: همچنین از طریق این سامانه، آمار مشترک با سوادان آموزش و پرورش و نهضت سوادآموزی مشخص می شود .

یعقوبی خاطرنشان کرد: این سامانه پیش از این در 17 استان کشور فعالیت خود را آغاز کرده است.

مدیر نهضت سواد آموزی کهگیلویه و بویراحمد نیز گفت: فعالیت این سامانه به کمک دفاتر ثبت سوادآموزی و سیستم آمار آموزش و پرورش و از طریق کد ملی و ثبت اخذ مدرک از سطح ابتدائی و آموزشی تا مدارک بالاتر انجام می شود .

علی پرورش افزود: با فعالیت این سامانه، امکان ثبت نام مجدد یک سوادآموز در یک پایه تحصیلی وجود ندارد