به گزارش خبرگزار مهر به نقل از روزنامه الجریده، وزارت اوقاف و امور اسلامی کویت در ماه رمضان برنامههای متعدد دینی برگزار میکند که شامل مسابقات دینی، سریالهای دینی و جلسات قرآنی و ارشاد هستند.
احادیث حضرت محمد (ص) و اخلاق نبوی درباره ماه رمضان، فواید ماه مبارک رمضان از منظر حضرت محمد (ص) از دیگر برنامههای آن به شمارمیروند.
بررسی اماکن تاریخی که حضرت محمد (ص) در آن ساکن بود، به منظور معرفی تاریخ و تمدن اسلامی و تحولاتی که طی قرنهای متمادی جهان اسلام شاهد آن بوده است، از دیگر برنامههای این ایام محسوب میشوند.
ویژگیها و اخلاق حضرت محمد (ص) به صورت نمایش و تفسیر برخی از سورههای قرآنی مرتبط با ماه مبارک رمضان، همچنین بررسی ماه مبارک رمضان در قرآن و سنت نبوی و اموری مانند اسراف، کفران نعمت و صله رحم طی این ویژهبرنامهها مورد بررسی قرار میگیرند.
ویژهبرنامههای پیش از افطار و پیش از سحر نیز از دیگر برنامههای ماه رمضان است که در کنار سنت نبوی در افطار، فضیلت نماز تراویح و سحر طی این برنامهها بررسی میشوند.
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