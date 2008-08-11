بازگشایی قریب الوقوع سفارت شش کشور عربی در عراق

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل ازخبرگزاری براثا، الجزایر، مغرب، امارات، بحرین، کویت و اردن از جمله کشورهایی هستند که اقدام به بازگشایی سفارت خانه های خود خواهند کرد.

منابع آگاه افزودند: اقدامات متنوعی برای بازگشایی این سفارت خانه ها انجام شده است و دولت عراق خطاب به این کشورها گفته است که از سفارت خانه های آنها و کارمندانشان حمایت کافی به عمل خواهد آورد. ساختمان سفارت امارات - درمنطقه الخضراء- به طور کامل آماده شده و در ماه سپتامبر یا نوامبر افتتاح خواهد شد. سفارت الجزایر نیز در ماه نوامبر بازگشایی خواهد شد.

این منابع خاطرنشان کردند: بهبود وضعیت امنیتی، سیاسی و اقتصادی عراق، کشورهای عربی را به حضور در عراق و تلاش برای توسعه روابط آنها با بغداد در تمامی زمینه ها تشویق کرده است و این دو ماه شاهد دیدارهای گسترده مسئولان و رهبران سیاسی این کشورها با عراق خواهد بود.

توسعه روابط بغداد با کشورهای جهان به ویژه عربی و منطقه ای از جمله موضوعات این دیدارها خواهد بود.

این منابع درعین حال فاش کردند که عربستان سعودی احتمالا در راس کشورهایی خواهد بود که مسئولان بلندپایه عربی از آن دیدار خواهند کرد و مقام های سعودی در جریان این دیدارها نام سفیر جدید ریاض در بغداد را اعلام خواهند کرد.

از سوی دیگر منابع مذکور اعلام کردند: جرج بوش پیش از پایان دوران ریاست جمهوری خود برای مذاکره با رهبران سیاسی عراق درباره موضوعات مختلف، به این کشور سفر خواهد کرد، به طوری که پیش بینی می شود توافقنامه امنیتی بغداد و واشنگتن در راس این موضوعات بررسی شود.