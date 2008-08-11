به گزارش خبرگزاری مهر، جلسه هماهنگی و برنامه‌ریزی برای برنامه "جشن رمضان" با حضور سرپرست، مدیران کمیته امداد امام (ره)، مدیر شبکه تهران و جمعی از مدیران شبکه برگزار شد.

مجید رجبی‌معمار مدیر شبکه تهران با اشاره به برنامه‌ریزی‌های مفصل در چند ماه اخیر برای برگزاری هر چه بهتر برنامه جشن رمضان از آمادگی شبکه خبر داد و گفت: با توجه به ویژگی‌های خاص ماه مبارک رمضان سعی می‌شود علاوه بر توجه به محتوای معارفی در برنامه جشن رمضان به مقوله شادی و تنوع در آیتم‌ها و بخش‌های مختلف برنامه نیز توجه جدی و ویژه شود.

انواری، سرپرست کمیته امداد، نیز در این جلسه ضمن اشاره به ضرورت تولید برنامه‌های ویژه و پربیننده همچون "جشن رمضان"، پرداختن به جنبه تعقلی کمک به محرومان و کارآفرینی برای آنان را از مهمترین اهداف کمیته امداد برشمرد.