به گزارش خبرگزاری مهر، لوح فشـرده «شهر قرآنی» با شمارگان 100هزار حلقه در آستانه ماه رمضان توسط مرکز آموزش سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران منتشر می شود.

ایـن لـوح فشـرده شـامل کـتاب هـای شهـر قـرآنـی (30جـلد)، منتـخـب ادعـیه مـاه مبـارک رمضان (مـتن بـه همراه ترجمه و صوت) و مجموعه تصاویر مذهبی است. لوح فشرده شهر قرآنی همچنین شامل آداب فرد روزه دار و 30حدیث مرتبط با ماه مبارک است که به صورت رایگان در مراکز فرهنگی و هنری توزیع خواهد شد.

محمد مهدی طباطبایی رئیس مرکز آموزش سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران درباره لوح فشرده شهر قرآنی گفت: هدف از تولید و انتشار این لوح فشرده، ترویج بیشتر مفاهیم دینی، بهره گیری از تکنولوژی برای اشاعه اندیشه های قرآنی و ارائه آموزش های گسترده به مناسبت ماه مبارک رمضان است.

کتاب های شهر قـرآنی مجموعه 30 جلدی است که پیشتر توسط مرکز آموزش سازمـان فرهنگی هنری شهرداری تهران در قطـع جیبی و با موضوعات نـماز، تـواضع، انفاق، توکل و... چاپ و توزیع شده بود.