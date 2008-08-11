آمار معاملات امروز بورس اوراق بهادار

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع ‌رسانی بازار سرمایه ‏شاخص قیمت کل در پایان معاملات روی عدد 12 هزار و 462 متوقف شد که نسبت به آخرین روز ‏معاملاتی قبل از آن 48/34 واحد کاهش داشت.

شاخص بازار اول با 14/37 واحد کاهش به 10 هزار و 931 رسید و در مقابل شاخص بازار دوم با 3/2 واحد کاهش در پایان معاملات روی عدد 13 هزار و 367 متوقف شد، همچنین شاخص ‏صنعت هم با 96/33 واحد کاهش عدد 9 هزار و 815 را تجربه کرد‏‎.

امروز مخابرات ایران با بیش از 444 میلیون سهم بیشترین متقاضیان خرید را به خود اختصاص داد و همچنین سیمان فارس و خوزستان با 869 هزار سهم، صنایع سیمان دشتستان با 275 هزار سهم، سرمایه ‌گذاری توکافولاد با 513 هزار سهم، سرمایه ‌گذاری بهمن با 837 هزار سهم، سرمایه ‌گذاری ملی ایران با 933 هزار سهم، رایان سایپا با 301 هزار سهم، پارس خودرو با 476 هزار سهم، سرمایه ‌گذاری توسعه ملی با 647 هزارسهم و لنت ترمز ایران با 486 هزار سهم بیشترین متقاضی خرید را داشتند.

در مقابل فولاد مبارکه اصفهان با بیش از 99 میلیون سهم در صدر جدول بهترین تقاضاهای فروش قرار گرفت، همچنین فولاد خوزستان با شش میلیون و 799 هزار سهم، فولاد مبارکه اصفهان با شش میلیون و 77 هزار سهم، مجتمع صنعتی آرتاویل تایر با پنج هزار سهم، کالسیمین با 996 هزار سهم، بانک اقتصاد نوین با یک میلیون و 994 هزار سهم، بانک کارآفرین با یک میلیون و 379 هزار سهم، مدیریت سرمایه‌ گذاری امید با 935 هزار سهم و سیمان شرق با 636 هزار سهم بیشترین متقاضی فروش را در بازار به خود اختصاص دادند.

امروز صنعتی بهشهر با 34/8 واحد، مخابرات ایران با 68/6 واحد، سرمایه ‌گذاری بانک ملی ایران با 33/6 واحد و بانک پارسیان با 80/4 واحد بیشترین تاثیر مثبت را بر روند شاخص داشتند.

در مقابل فولاد خوزستان با 80/14 واحد، گل ‌گهر با 65/8 واحد، چادرملو با 90/7 واحد، مدیریت پروژه‌های نیروگاهی ایران با 63/4 واحد، ملی صنایع مس ایران با 90/3 واحد و مدیریت سرمایه‌ گذاری امید با 57/3 واحد بیشترین تاثیر منفی را بر شاخص داشتند.

در معاملات امروز بازار، سهام گلتاش، سرمایه‌ گذاری بانک ملی ایران، صنایع کاغذسازی کاوه، تکنوتار، سرمایه ‌گذاری توسعه صنعتی ایران ، شرکت سرمایه ‌گذاری توکافولاد، سرمایه ‌گذاری ملی ایران، پارس سویچ، داده ‌پردازی ایران و آذریت بیشترین افزایش قیمت را میان سایر شرکتهای بورسی تجربه کردند.

در مقابل بین‌المللی محصولات پارس، مجتمع صنعتی آرتاویل تایر، حق ‌تقدم سرمایه‌ گذاری توسعه معادن و فلزات، شرکت نیروکلر، کنتورسازی ایران، تجهیزنیروی زنگان، فولادخوزستان، موتوژن، کالسیمین و سرمایه‌ گذاری توسعه شهری توس‌ گستر بیشترین کاهش قیمت را داشتند.