به گزارش خبرنگار مهر، در فراخوان مسابقه عکس سفر با قطار با اشاره اهمیت سفر و گردشگری آمده است: شرکت قطارهای مسافری رجا برای سوق‌دهی اذهان جامعه به مقوله مسافرت ریلی و همچنین ثبت، گردآوری و بهره‌برداری از آثار هنری، مسابقه عکس سفر با قطار را برگزار می‌کند که شامل عکس‌های گرفته شده از اول اسفند 86 تا پایان شهریور 87 امسال است.

محورهای مسابقه شامل قطار در گذر زمان، قطار و خادمان، قطار و خانواده، قطار و مسافر، قطار و طبیعت، قطار و ایمنی، قطار و انرژی، قطار و ایستگاه و... است و آثار ارسالی را مجید سعیدی، حسن سربخشیان و پیمان هوشمندزاده داوری می‌کنند. شرکت عکاسان حرفه‌ای و غیرحرفه‌ای در مسابقه آزاد است.

هر عکاس می‌تواند برای شرکت در مسابقه هفت تک‌عکس و یک مجموعه عکس شامل پنج تا هفت قطعه را روی سی‌دی ارسال کند. آثار ارسالی می‌تواند رنگی، سیاه و سفید یا آنالوگ باشد و برای هر اثر راهیافته به مسابقه مبلغ 300 هزار ریال به عنوان حق التالیف به عکاس پرداخت می‌شود.

جوایز مسابقه در بخش حرفه‌ای شامل هفت، پنج و سه سکه بهار آزادی برای نفرهای اول تا سوم و در بخش غیرحرفه‌ای شامل سه، دو و یک سکه بهار آزادی است. همچنین بلیت رفت و برگشت به مشهد مقدس به برگزیدگان اهدا می‌شود. نتایج داوری مسابقه عکس سفر با قطار 15 مهرماه اعلام می‌شود.

قرار است مراسم اهداء جوایز و گشایش نمایشگاه 15 آبان همزمان با سالگرد تأسیس شرکت رجا برگزار می‌شود. آخرین مهلت ارسال آثار 31 شهریور است و علاقمندان برای حضور می‌توانند آثار خود را به تهران، صندوق پستی 1363-15875 ارسال کنند.