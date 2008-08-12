سامانه ماهواره ای در شهر مرزی آستارا نصب می شود

به گزارش خبرنگار مهر در آستارا، مدیرکل صدا و سیمای مرکز گیلان، عصر دوشنبه در نشستی با حضور فرماندار و امام جمعه در این شهرستان، افزود: آستارا از موقعیت خاصی در کشور به ویژه در استان گیلان برخوردار است.

وی همچنین با بیان اینکه 11 درصد فرستنده های صدا و سیمای مرکز گیلان در آستارا نصب شده است، گفت: از مجموع 200 ایستگاه فعال در گیلان 21 ایستگاه تلویزیونی در آستارا نصب شده است.

فرماندار آستارا نیز در این نشست با تشریح موقعیت این شهرستان در مبادلات تجاری با کشورهای آسیایی میانه و اروپا و جذب گردشگران داخلی خارجی، گفت: مردم آستارا از مسئولان استان انتظار دارند توجهی ویژه به شهر مرزی آستارا داشته باشند.

مرتضی طالبی یادآور شد: برای تامین اعتبار تبدیل دکل 36 متری به 120 متری فرستنده تلویزیونی پیگیریهای لازم انجام خواهد شد.