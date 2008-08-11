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۲۱ مرداد ۱۳۸۷، ۱۷:۵۹

برنار کوشنر 24 آگوست به خاورمیانه سفر می کند

برنار کوشنر 24 آگوست به خاورمیانه سفر می کند

منابع آگاه فلسطینی از سفر وزیر امور خارجه فرانسه به فلسطین و سرزمین های اشغالی در اواخر ماه جاری میلادی خبر دادند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری سما(خبرگزاری مستقل فلسطین)، وزیر امور خارجه فرانسه در جریان دیدار با مسئولان اسرائیلی و فلسطینی روند مذاکرات صلح و کمک پاریس به پیشبرد این مذاکرات به عنوان عضو کمیته چهارجانبه بین المللی را مورد بحث و بررسی قرار خواهد داد.

در همین حال منابع دیپلماتیک فرانسه نیز گزارش دادند: برنار کوشنر در جریان سفر به منطقه علاوه بر فلسطین و اراضی اشغالی 1948، از شماری از کشورهای منطقه نیز دیدار خواهد کرد. به زمان دقیق این دیدارها اشاره ای نشده است.

از زمانی که فرانسه ریاست دوره ای اتحادیه اروپا را برعهده گرفته است، این نخستین بار است که کوشنر به منطقه سفر می کند.

کد مطلب 731247

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