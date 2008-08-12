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۲۲ مرداد ۱۳۸۷، ۹:۰۵

سینما آزادی به مرور مخاطبان خود را از دست می‌دهد

سینما آزادی به مرور مخاطبان خود را از دست می‌دهد

فرزاد موتمن اعتقاد دارد با وجود صرف بودجه فراوان برای بازسازی سینما آزادی نتیجه نهایی قابل قبول نیست و سینمای جدید به مرور مخاطبان خود را از دست می‌دهد.

کارگردان فیلم سینمایی "شب‌های روشن" درباره خاطرات خود از سینما آزادی به خبرنگار مهر گفت: از کودکی در این سینما فیلم می‌دیدم. تعدادی از بهترین فیلم‌های عمرم را در سینما آزادی و شهر فرنگ دیدم و آن روزها را فراموش نمی‌کنم.

موتمن با اشاره به اینکه ساختمان جدید سینما آزادی خاطره‌های گذشته را در او زنده نکرده افزود: در مراسم افتتاحیه سینما آزادی حضور داشتم. ظاهر ساختمان را نمی‌پسندم و معماری آن را دوست ندارم. ساختمان خشک و انعطاف‌ناپذیر است و خطوط تند دارد. سالن‌ها کوچک و فاصله صندلی‌ها کم است و بیننده هنگام تماشای فیلم راحت نیست.

او تاکید کرد: بودجه‌ای که صرف ساخت این مجموعه عظیم شده به شکلی دم دستی هدر رفته و نتیجه قابل قبول به دست نیامده است. این سینما، سینما آزادی و شهر فرنگ قبلی نیست. ساختمان جدید پر است از پله برقی و اینطور که به نظر می‌رسد قرار است در آن فروشگاههایی ساخته شود.

این فیلمساز در پایان گفت: فکر می‌کنم این عمارت قرار است یک فروشگاه بزرگ باشد تا مردم ما که به خرید و سیاحت مراکز خرید عادت کرده‌اند چند ساعت وقت‌شان را در این مرکز تجاری بگذرانند و اگر وقت و حوصله باقی بود فیلمی هم تماشا کنند. سینما آزادی با نمونه کامل یک مجتمع تفریحی فرهنگی تفاوت زیاد دارد و احتمالا به مرور مخاطبانش را از دست می‌دهد.
کد مطلب 731263

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