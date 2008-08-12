کارگردان فیلم سینمایی "شب‌های روشن" درباره خاطرات خود از سینما آزادی به خبرنگار مهر گفت: از کودکی در این سینما فیلم می‌دیدم. تعدادی از بهترین فیلم‌های عمرم را در سینما آزادی و شهر فرنگ دیدم و آن روزها را فراموش نمی‌کنم.

موتمن با اشاره به اینکه ساختمان جدید سینما آزادی خاطره‌های گذشته را در او زنده نکرده افزود: در مراسم افتتاحیه سینما آزادی حضور داشتم. ظاهر ساختمان را نمی‌پسندم و معماری آن را دوست ندارم. ساختمان خشک و انعطاف‌ناپذیر است و خطوط تند دارد. سالن‌ها کوچک و فاصله صندلی‌ها کم است و بیننده هنگام تماشای فیلم راحت نیست.

او تاکید کرد: بودجه‌ای که صرف ساخت این مجموعه عظیم شده به شکلی دم دستی هدر رفته و نتیجه قابل قبول به دست نیامده است. این سینما، سینما آزادی و شهر فرنگ قبلی نیست. ساختمان جدید پر است از پله برقی و اینطور که به نظر می‌رسد قرار است در آن فروشگاههایی ساخته شود.

این فیلمساز در پایان گفت: فکر می‌کنم این عمارت قرار است یک فروشگاه بزرگ باشد تا مردم ما که به خرید و سیاحت مراکز خرید عادت کرده‌اند چند ساعت وقت‌شان را در این مرکز تجاری بگذرانند و اگر وقت و حوصله باقی بود فیلمی هم تماشا کنند. سینما آزادی با نمونه کامل یک مجتمع تفریحی فرهنگی تفاوت زیاد دارد و احتمالا به مرور مخاطبانش را از دست می‌دهد.