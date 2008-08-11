لیبرالیسم شکل واحدی ندارد

دکترتوحیدفام که با خبرنگار مهر گفتگو می‌کرد در مورد کتاب جدیدش گفت: این کتاب "روش‌شناسی در علم سیاست" نام دارد که به‌زودی منتشر می‌شود. این کتاب در مورد متدولوژی و روش‌شناسی علم سیاست بحث می‌کند. روش تحقیق بیشتر شامل مباحث معرفت‌شناسی است و درحقیقت ترکیبی ازشناخت‌شناسی، هستی‌شناسی و روش‌شناسی محسوب می‌شود.

وی افزود: این کتاب یک نگاه از ابتدای معرفت‌شناسی از دوره پیشامدرن تا دوره مدرن و پسامدرن دارد. می‌دانیم نوع رابطه شناخت‌شناسی وهستی شناسی به‌واسطه روش‌شناسی تغییرکرده است. در این کتاب علم سیاست به عنوان مصداقی از معرفت‌شناسی‌های مختلف مورداستفاده قرارگرفته است. در این اثر نوع نگاه، نگاه جدیدی به علم سیاست است که تاکنون بدین صورت مطرح نشده است. سعی شده که یک اتصالی بین مباحث روش‌شناسی وعلم سیاست برقرارشود که این می‌تواند مورد استفاده دانشجویان ومحققان این رشته قراربگیرد. البته درحال حاضر ناشر اثر مشخص نیست.

دکترتوحیدفام درمورد آخرین کتابش که منتشرشده گفت: این کتاب "چرخشهای لیبرالیسم" نام دارد. دراین کتاب درحقیقت سعی شده است ضمن بررسی تحول و تطور لیبرالیسم طی 400سال گذشته نگاه متفاوتی را نسبت به لیبرالیسم معرفی کند.

این استاد علوم سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی تصریح کرد: لیبرالیسم یک شکل خاص نداشته، و بیشتر یک تحول فکری در زندگی انسان غربی است که اززمان رنسانس و اصلاحات مذهبی، انقلاب صنعتی، عصرروشنگری تا به حال حضور داشته است. این تحول بیشتر نشان‌دهنده نوع تفکر انسان غربی از آغاز تاکنون است که این تحول در4 دوره به لیبرالیسم عرضی، کلاسیک، مدرن و نو طبقه‌بندی می‌شود. این طبقه‌بندی جدیدی است که تحولات سیاسی و اقتصادی و اجتماعی لیبرالیسم را در دوره‌های مختلف نشان می‌دهد.

این نویسنده و پژوهشگر در انتها گفت: یکی دیگر از ویژگیهای این کتاب این است که ضمن اینکه تاریخ لیبرالیسم به 4 دوره تقسیم‌ شده است درنهایت اصول مشترک سیاسی لیبرالیسم در یک فصل مشترک بسط یافته‌اند و پس از آن این اصول مورد نقد قرار گرفته‌اند.در این میان سعی شده است تحلیلها ازهرگونه بغض عاری باشند و با یک روایت علمی به مسئله پرداخنه شود.