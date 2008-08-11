تایید مذاکره مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا با جلیلی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، دفتر خاویر سولانا نماینده گروه 1+5 در مذاکرات هسته ای با ایران اعلام کرد : سعید جلیلی دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران و مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا توافق کردند مذاکرات طرفین در فضایی سازنده ادامه پیدا کند.

سولانا ظهر امروز با سعید جلیلی دبیر شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران و مذاکره کننده ارشد هسته ای کشورمان تلفنی گفتگو کرد.

در این گفتگو طرفین با ابراز خرسندی از روند سازنده مذاکرات انجام شده در ژنو و تماسهای متعاقب آن روند این مذاکرات را سازنده توصیف کردند.



طرفین همچنین با تاکید بر تبادل نظر ومشورت با یکدیگر، بر تداوم این گفتگوها تاکید کردند.

