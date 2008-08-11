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۲۱ مرداد ۱۳۸۷، ۱۹:۱۱

از سوی دفتر سولانا صورت گرفت؛

تایید مذاکره مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا با جلیلی

تایید مذاکره مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا با جلیلی

دفتر مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا گفتگوی تلفنی امروز خاویر سولانا با مذاکره کننده ارشد هسته ای جمهوری اسلامی ایران را تایید کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، دفتر خاویر سولانا نماینده گروه 1+5 در مذاکرات هسته ای با ایران اعلام کرد : سعید جلیلی دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران و مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا توافق کردند مذاکرات طرفین در فضایی سازنده ادامه پیدا کند.

سولانا ظهر امروز با سعید جلیلی دبیر شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران و مذاکره کننده ارشد هسته ای کشورمان تلفنی گفتگو کرد.

در این گفتگو طرفین با ابراز خرسندی از روند سازنده مذاکرات انجام شده در ژنو و تماسهای متعاقب آن روند این مذاکرات را سازنده توصیف کردند.

طرفین همچنین با تاکید بر تبادل نظر ومشورت با یکدیگر، بر تداوم این گفتگوها تاکید کردند. 

کد مطلب 731279

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