شکل گیری خاورمیانه جدید به نفع مقاومت/ حقیقتی که حزب الله اثبات کرد

* خبرگزاری مهر - گروه بین الملل : اوضاع سیاسی و امنیتی و نظامی در لبنان پس از تحولات اخیر به ویژه تشکیل دولت وحدت ملی و پیروزی بزرگ حزب الله در تبادل اسیران با اسرائیل چگونه است؟



- انیس نقاش : لبنان مراحل دشواری را پشت سرگذاشت، زیرا مورد هدف قرار داشت، مقاومت آن در سال 2000 بر اسرائیل پیروز شد، آمریکا و فرانسه و برخی کشورها تصمیم گرفتند مقاومت را تضعیف کنند و قطعنامه 1559 را تصویب کردند این قطعنامه خواهان دو نکته اساسی شد عقب نشینی سوریه از لبنان و خلع سلاح مقاومت .

*عقب نشینی سوریه به زیان مقاومت نبود

- معتقد بودند عقب نشینی سوریه از لبنان، مقاومت را تضعیف می کند در حالی که چنین عقب نشینی، آزادی بیشتر را به مقاومت برای فعالیت داد و قوی تر شد. آنها در راه شکست مقاومت از طریق ایجاد شکاف در صفوف لبنانی ها شکست خوردند.

* دو شکست بزرگ پیاپی برای اسرائیل

- اما حلقه زدن مردم در اطراف مقاومت؛ آنها را شکست داد،بنابراین اسرائیل تصمیم گرفت تا این ماموریت را با جنگ 2006 انجام دهد که در آن شکست خورد و این شکست اول و شکست دوم،سبب قوی تر شدن مقاومت و نیروهای حامی آن در لبنان شد و این نیروها توانستند دولت وحدت ملی را تحمیل کنند و در تصمیمات داخل دولت مشارکت کنند که تصویب بیانیه کاری و اعتراف دولت به مقاومت از دستاوردهای آن بود که این موضوع اسرائیل و ایالات متحده را عصبانی کرد و با عملیات تبادل اسیران به اوج خود رسید که البته این عملیات، عادی نبود، زیرا پس از جنگی صورت گرفت که عنوان آن مخالفت اسرائیل با عملیات تبادل اسیران بود، بنابراین هنگامی که عملیات تبادل انجام شد، معنایش تسلیم اسرائیل بود، بنابراین این رژیم دو بار شکست خورد یک بار در جنگ 2006 و بار دیگر در عملیات تبادل اسیران.

* برخی صداها برای خلع سلاح مقاومت در لبنان و خارج آن شنیده می شود با وجودی که رهبران لبنان به ویژه میشل سلیمان رئیس جمهوری و نبیه بری رئیس مجلس بر ضرورت مقاومت برای آزادی مزارع شبعا و ضرورت اتخاذ استراتژی دفاعی تاکید می کنند جایگاه سلاح حزب الله در این استراتژی کجاست؟

- حزب الله در جریان تجربه خود دو ماموریت را انجام داد، ماموریت اول آن، ماموریت آزادی بود که در سال 2000 به دست آمد که هنوز به پایان نرسیده است زیرا هنوز مزارع شبعا و تپه های کفرشوبا در اشغال است . سپس در سال 2006 ثابت کرد که قدرت دفاعی قوی دارد تا جایی که اسرائیل وقتی به لبنان حمله و تلاش کرد شروط خود را برای لبنان تحمیل کند، مقاومت از لبنان دفاع کرد و پیروز شد و به یک قدرت دفاعی تبدیل شد، بنابراین دو استراتژی وجود دارد استراتژی آزادی و استراتژی دفاعی .

این استراتژی دفاعی پیش از جنگ، یک استراتژی نظری بود و مردم معنای آن را نمی دانستند، اما پس از جنگ 2006، حزب الله ثابت کرد که قدرت بالایی برای دفاع دارد ؛ در نتیجه امروز دولت لبنان نیاز دارند این طرح را ثبت و به یک طرح ملی تبدیل کند تا دولت در آن مشارکت کند و مقاومت بخش اساسی آن باشد، زیرا مقاومت، قدرت بالایی برای دفاع از لبنان دارد در نتیجه منطق دیگران که خواستار خلع سلاح مقاومت شده و مخالفت آنها با اینکه مقاومت، مسئولیت دفاع را برعهده داشته باشد، منطق شکست خورده است، زیرا لبنان با ارتش آن در برابر اسرائیل، بسیار ضعیف است و در نتیجه به مقاومت به عنوان شیوه جایگزین ارتش نظام نیاز دارد؛ به ویژه اینکه این مقاومت در جنگ 2006 ثابت کرد قادر به دفاع از لبنان است، امروز دشمن اعتراف می کند؛مقاومت امروز بسیار قدرتمندتر شده است و به موازنه قوای برابر با اسرائیل نزدیک شده و موازنه قوای خوبی ایجاد کرده است و اسرائیل آن را خطری برای خود قلمداد می کند. این از نظر ما چیز خوبی است،زیرا ایجاد موازنه قوای جدید و قدرت بازدارنده در لبنان به این معناست که اسرائیل خواهد ترسید و پیش از حمله به لبنان، دهها بار درباره عواقب آن خواهند اندیشید.

* مولفه ها و عناصر قدرت مقاومت و راز اقتدار آن چیست؟

- راز قدرت مقاومت این است که اولا فرزندان آن، فرزندان سرزمین اشغال شده هستند؛ آنها از سرزمین خود دفاع می کنند؛ اشغالگری، مقاومت را به وجود آورده است . مقاومت سرزمین خود را می شناسد و ملت در گرداگرد آن حلقه زده اند،زیرا فرزندان این ملت کسانی هستند که مقاومت می کنند. ثانیا، مقاومت به عنوان یک ایده سیاسی ایمانی و نه صرفا یک فکر سیاسی،انتخاب شد؛ سیاست و ایمان با هم ترکیب شد و نوعی از مبارزان مومن بسیار قدرتمند را تربیت کرد که اطمینان و یقین به پیروزی، نظم و سازماندهی بزرگ، روحیه بالا برای شهادت و فداکاری از ویژگی های شاخص آنهاست. ثالثا، استفاده آنها از تجارب مقاومتهای گذشته و تجارب خود در 18 سال پیش،سبب بهبود تجارب آنها شد، بنابراین هرگاه وارد نبرد جدیدی شوند، کارایی به مراتب بهتری از نبردهای قبلی خواهند داشت، بنابراین مقاومت پیوسته در حال پیشرفت و دگرگونی است و این همان چیزی بود که دشمن را در جنگ جولای 2006 غافلگیر کرد، زیرا دشمن با تاکتیکها وسلاحهای جدید و روحیه های بالا غافلگیر شد. نکته مهم در این مسئله، به وجود آمدن نوع جدیدی از انواع جنگها بود که ضعیف می تواند بر قوی پیروز شود که ایمان، تاکتیک جنگهای پارتیزانی و حمایت کامل مردمی از عناصر و عوامل مهم این پیروزی است که با وجود حملات ویرانگر اسرائیل، مقاومت را رها نکرد و هرگز علیه مقاومت عمل نکرد.

* فشارهای زیادی بر مقاومت در لبنان و منطقه و خارج آن از سوی قدرتهای بزرگ با وجود پیروزیهای درخشان آن اعمال می شود. مقاومت تا چه حد توانسته است بر منطقه تاثیر بگذارد و موازنه های قدرت را تحت تاثیر قرار دهد؟

- جنگ 2006 همانگونه که کاندولیزا رایس گفته بود می خواست خاورمیانه جدید را تشکیل دهد، شکست خورد، یعنی خاورمیانه جدید به وجود آمد، اما به نفع مقاومت و نه به نفع ایالات متحده آمریکا. این سبب شد تا ایالات متحده از مواضع خود و جنگ در قبال ایران عقب نشینی کند . قدرت فشار بر سوریه کاهش یافت و می بینیم که این کشور امروز مواضع سیاسی منطقه ای و بین المللی بزرگی دارد، و احتمال جنگ از سوی اسرائیل علیه لبنان و نوار غزه کاهش یافت و معنایش این است که موازنه قوای جدید، سبب کاهش قدرت طرحهای نظامی شده است که آمریکا و اسرائیل تصمیم دارند از طریق آن، شروط خود را بر منطقه تحمیل کنند تا جایی که سبب شده است آنها در موضع دفاعی قرار گرفته و نیروهای مقاومت و بازدارنده در موضع تهاجمی قرار گیرند و این معادله راهبردی جدید بسیار مهمی است.

به عنوان مثال، نظام سوریه که مورد تهدید قرار داشت به خاطر اینکه یا از آمریکا تبعیت کند یا ساکت باشد، دیگر در معرض تهدید نیست؛ دیگر کسی نمی تواند به راحتی، لبنان را تهدید کند، زیرا این کشور از قدرت بزرگی برخوردار است؛ حتی می بینیم که حماس در غزه و مقاومت در فلسطین بسیار قدرتمند از گذشته است و از احتمال درگیری قدرتمند با اسرائیل و احتمال آزادی فلسطین سخن می گوید و مهمتر از همه اینها این است که امروز صداهایی در فلسطین اشغالی از اسرائیلی ها می شنویم که از امکان و احتمال زوال رژیم صهیونیستی و خطر زوال این رژیم و خطرات شکست آمریکا در منطقه سخن می گویند که بر امنیت اسرائیل و آینده آن تاثیر خواهد گذاشت.

ادامه دارد ...