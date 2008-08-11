کشته شدن 4 نفر در کشمیر به ضرب گلوله نظامیان هندی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، در این راهپیمایی اعتراض آمیز در نزدیکی خط کنترل کشمیر که این منطقه را بین هند و پاکستان تقسیم کرده است؛ شیخ عبدالعزیز که اخیرا به فعالیتهای سیاسی روی آورده بود به همراه سه معترض کشمیری دیگر کشته شد.

هند از زمان استقلال پاکستان در سال 1947، با این کشور اختلاف مرزی دارد که مهمترین آنها کشمیر است و این اختلاف تاکنون عامل سه جنگ بین دو طرف شده است.

بر همین اساس، روند صلح بین دو کشور در ژانویه 2004 آغاز شد که بر روی منطقه مورد مناقشه کشمیر در هیمالیا و تروریسم بین مرزی تمرکز دارد و همچنین شامل همکاری اقتصادی و اقدامات اعتماد ساز نیز می شود.





