سید کاظم دلخوش مخبر کمیسیون ویژه اقتصادی مجلس در گفتگو با خبرنگار مهر‌ با اشاره به جلسه بعدازظهر امروز این کمیسیون با حضور وزیر اقتصاد و دارایی که بیش از 5/3 ساعت به طول انجامید توضیح داد : در این جلسه طرح تحول اقتصادی و نکات قوت و ضعف آن مورد نقد و بررسی قرار گرفت و جزوه کارگروههای مختلف تحول اقتصادی در هشت مجلد توسط دبیر تحولات اقتصادی دولت به کمیسیون ارائه شد.

وی با اشاره به اینکه نتیجه کار کارشناسی کارگروههای دولت در کمیسیون مورد بررسی قرار خواهد گرفت گفت : در جلسه امروز اعضای کمیسیون ویژه مجلس بر همکاری با دولت برای تحقق اهداف طرح تحول اقتصادی تاکید داشته اند.

مخبر کمیسیون ویژه اقتصادی مجلس با بیان اینکه اعضا کمیسیون صبح روز چهارشنبه در دفتر رئیس جمهور با وی دیدار خواهند کرد افزود : در این جلسه بخشهای مختلف طرح تحول و دیدگاههای نمایندگان مجلس و دولت مورد بررسی قرار می گیرد .

دلخوش در پاسخ به این سئوال که با توجه به گذشت سه جلسه از جلسات کمیسیون ویژه اقتصادی مجلس و دریافت جزئیات طرح تحول توسط این کمیسیون پیش بینی وی از مدت زمان لازم برای کارشناسی روی این طرح چند ماه است گفت : کمیسیون بر کارشناسی دقیق روی جزئیات طرح تاکید دارد. هر چند در جلسه امروز در رابطه با برنامه زمانبندی طرح بحثی میان نمایندگان مجلس و دولت انجام نشد اما مجلس تاکید دارد که باید هم خود نسبت به طرح قانع شود و هم باید جامعه را در این مورد قانع کرد تا اگر بناست این طرح اجرا شود با نظر جمعی باشد.

این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس همچنین به حضور وزیر اقتصاد، معاونین وی و مسئولین مربوطه از جمله مسئولان گمرک، بیمه،خصوصی سازی، بانکها، سازمان امور مالیاتی و سایر مدیران در جلسه امروز کمیسیون اقتصادی مجلس که در محل کمیسیون تلفیق برگزار شد اشاره کرد.

وی اعلام کرد در این جلسه وزیر اقتصاد و مسئولان مربوطه به سئوالات نمایندگان در بخشهای مختلف از جمله در رابطه با تورم و وضعیت بانکها پاسخ دادند.