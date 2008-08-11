دخالت دولت لبنان در فوتبال قابل قبول نیست

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از پایگاه خبری فوتبال آسیا، در نامه ای که از سوی فیفا به فدراسیون فوتبال لبنان فرستاده شد، آمده است که مدیران این فدراسیون در سال 2005 انتخاب شده اند و دوره چهارساله مدیریت آنها در آگوست 2009 - شهریور 1388 به پایان خواهد رسید.

در متن این نامه تاکید شده است: "هر گونه ایجاد محدودیت در تصمیمات مدیران 208 فدراسیون عضو و ایجاد فشار از خارج فدراسیون تخلف ماده 17 اساسنامه فیفا به حساب می آید. فیفا و AFC نتیجه انتخاباتی را که توسط دولت برای فدراسیون انجام شود نمی پذیرد و آن را مطابق با اساسنامه جدید فدراسیون فوتبال لبنان که با اساسنامه استاندارد فیفا هماهنگ شده و به تایید AFC رسیده نمی داند".

بنابر اساسنامه فیفا، اعضا فدراسیون های عضو که ماده 17 را رعایت نمی کنند طبق ماده 14 مشمول محرومیت خواهند بود.