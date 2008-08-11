به گزارش خبرگزاری مهر، عبدالعزیز بوتفلیقه رئیس جمهور الجزایر بعدازظهر امروز با علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی دیدار و گفتگو کرد.

در این دیدار ابتدا رئیس جمهور الجزایر انتخاب لاریجانی را به ریاست مجلس شورای اسلامی تبریک گفت و برای وی آرزوی موفقیت کرد.

در ادامه رئیس مجلس شورای اسلامی با اشاره به اشتراکات عمده تهران و الجزیره به ویژه دیدگاه مشترک دو کشور در خصوص مسائل جهان اسلام و تحولات منطقه ای و بین المللی، از زمینه های فراوان همکاری دو کشور سخن گفت و اظهار داشت: دو کشور جمهوری اسلامی اسلامی ایران و الجزایر با داشتن موقعیتی ممتاز و استراتژیک در دو منطقه مهم خلیج فارس و دریای مدیترانه از ظرفیتهای بسیار بالایی برای ارتقا سطح مناسبات برخوردارند .

وی همکاری کشورهایی مثل ایران و الجزایر را در راستای منافع جهان اسلام و منطقه دانست .

لاریجانی در بخش دیگری از سخنانش به موضوع بهره برداری ایران از فناوری صلح آمیز هسته ای اشاره کرد و ضمن مرور روند مذاکرات تهران با اعضای گروه 1+5 تصریح کرد: ما در مذاکرات حسن نیت خود را نشان داده ایم و آماده ایم ضمن برخورداری از حق خود دغدغه آنان را رفع کنیم.

در ادامه این دیدار رئیس جمهور الجزایر که تنی چند از وزیران این کشور وی را همراهی می کردند از ایران به عنوان نماینده تمدن عمیق ایرانی و اسلامی یاد کرد و اظهار داشت: شما نماینده یک تمدن غنی ایرانی هستید که با تمدن اسلامی عجین شده است و جهان غرب باید این تمدن را بدرستی بشناسد و به آن احترام گذارد.

بوتفلیقه سپس از عملکرد و سیاستهای جمهوری اسلامی ایران در خصوص حمایت از مردم فلسطین قدردانی کرد و گفت : حمایت ایران از مردم فلسطین و مخالفت با اقدامات تروریستی رژیم صهیونیستی اگر چه از سوی قدرتهای غربی محکوم می شود ولی اگر به ملتها مراجعه شود همگان خواهند دید که پایداری مواضع ایران مورد ستایش همه ملتها است.

رئیس جمهوری الجزایر همچنین ضمن حمایت مجدد کشورش از حقوق هسته ای ایران ابراز امیدواری کرد که با مذاکرات کنونی این مشکل از راههای دیپلماتیک حل شود.

وی در پایان خواستار گسترش مناسبات پارلمانی میان مجالس الجزایر با مجلس شورای اسلامی شد .