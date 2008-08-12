به گزارش خبرگزاری مهر، پایگاه اطلاع رسانی شبکه رادیویی و تلویزیونی B92 در گزارشی خبری - تحلیلی ضمن بررسی جدیدترین تحولات مربوط به مسئله هسته ای ایران، نوشته است: اتحادیه اروپا با انتشار بیانیه ای به طور رسمی از تشدید تحریم های اقتصادی خود علیه جمهوری اسلامی ایران خبر داده و هدف این اقدام را نیز مقابله با عدم تمکین تهران به درخواست های جامعه جهانی اعلام کرده است.

این گزارش خبری می افزاید: اتحادیه اروپا با این اقدام خود، حرکتی را در راستای تحریم های کنونی شورای امنیت علیه ایران ساماندهی کرده که بر اساس آن علاوه بر ممنوعیت اهدای وام و یا اعتبارهای صادراتی به شرکتهای طرف قرارداد با ایران، محدودیت هایی در ورود و خروج کالا از ایران و به ایران اعمال خواهد شد.

B92 با اشاره به برخی جزئیات دیگر بیانیه رئیس دوره ای اتحادیه اروپا در این رابطه، ادامه می دهد: در بیانیه ای اتحادیه اروپا از کشورهای اروپایی درخواست شده تا ضمن توجه به عملکرد بنگاه های مالی طرف قرارداد با ایران، تمهیداتی را نیز در راستای بازرسی کشتی ها و هواپیماهای در حال سفر به این کشور در نظر بگیرند.

این پایگاه اینترنتی صربی دربخش دیگری از گزارش خود به تحلیل اقدام اخیر اتحادیه اروپا علیه کشورمان می پردازد و با اشاره به اختلافات داخلی گروه کشورهای 1+5 دراین باره، می افزاید: اقدام اخیر کشورهای اروپایی که از سوی 27 عضو این مجموعه تائید شده، رویکردی خاص به مسئله هسته ای ایران را آشکار می کند چرا که نباید میزان مبادلات اقتصادی و تجاری این کشور ها با ایران و تعامل آنها با بانک های ایرانی از جمله بانک صادرات که در لیست تحریم ها قرار گرفته، را از یاد برد.

در ادامه این گزارش آمده است: هر چند که امروز شاهد صدور بیانیه مذکور از سوی اتحادیه اروپا هستیم اما توجه به این نکته نیز لازم است که بر خلاف قاطعیت آمریکا و انگلیس در تدوین بسته جدید تحریم ها علیه ایران، روسیه موضعی در تعارض با جریان اصلی حاکم بر 1+5 اتخاذ کرده است.

این شبکه صربی در پایان گزارش خود پیش بینی می کند که با توجه به افزایش اختلافات داخلی گروه کشورهای موسوم به 1+5 برای تشدید تحریم های ضد ایرانی، تلاش آمریکا جهت عملیاتی ساختن مندرجات بسته های تحریمی حداقل در کوتاه مدت به نتیجه قابل قبولی برای واشنگتن نرسد.



