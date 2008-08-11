تیم ملی فوتسال ایران قهرمان شد / برتری پرگل شاگردان شمس مقابل مجارستان

به گزارش خبرنگار مهر، امروز و در روز پایانی مسابقات فوتسال چهارجانبه تهران تیم ملی فوتسال کشورمان به دیدار مجارستان رفت و موفق شد طی یک بازی برتر مقابل مهمان خود با نتیجه 9 بریک به پیروزی دست یابد.

برای تیم ملی ایران که عنوان قهرمانی مسابقات فوتسال قهرمانی آسیا را در اختیار دارد در بازی امروز مقابل مجارستان، وحید شمسایی (3 گل)، محمد طاهری و علی اصغر حسن زاده (2گل)، محمد طاهری و مسعود دانشور گلزنی کرد. شاگردان شمس در حالی مقابل مجارستان به برتری رسیدند که در ابتدا با یک گل از این تیم عقب افتاده بودند.

پیش از برگزاری بازی ایران - مجارستان، تیم های ملی فوتسال چین و تایلند مقابل هم صف آرایی کردند که تقابل آنها با نتیجه تساوی 2 بر2 به اتمام رسید.

در پایان سه روز رقابت در چارچوب تورنمنت چهارجانبه و بین المللی تهران تیم ملی فوتسال کشورمان بر سکوی قهرمانی ایستاد، تایلند دوم شد و تیم های مجارستان و چین به ترتیب سوم و چهارم شدند.