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۲۱ مرداد ۱۳۸۷، ۲۱:۰۵

غفاری و کریم پور در سمینار ناظران برتر AFC

غفاری و کریم پور در سمینار ناظران برتر AFC

دکتر حسن غفاری و امیرحسین کریم پور فردا (سه شنبه) در سمینار ناظران برتر کنفدراسیون فوتبال آسیا شرکت می کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، از سوی کنفدراسیون فوتبال آسیا از میان 40 ناظر بین المللی این قاره 15 ناظر برگزیده انتخاب شدند.از کشورمان حسن غفاری و امیرحسین کریم پور در این جمع حضور دارند و امروز برای شرکت در سمینار ناظران برتر کنفدراسیون فوتبال آسیا راهی مالزی شدند.

این ناظران با توجه عملکردی که در مرحله مقدماتی مسابقات جام جهانی 2010، رقابت های لیگ قهرمانان و جام کنفدراسیون فوتبال آسیا داشته اند، انتخاب شدند. 

بر همین اساس در نامه ای که از سوی پل مونی دبیرکل کنفدراسیون فوتبال آسیا به فدراسیون فوتبال کشورمان ارسال شد، این دو ناظر ایرانی به دوره پیشرفته کلاس ناظران AFC که 12 اوت (22 مرداد) در کوالالامپور مالزی برگزار خواهد شد، دعوت شدند.

ناظران برگزیده AFC  پس از گذراندن یک دوره کلاس پیشرفته ناظری برای نظارت در دورچهارم مسابقات مقدماتی جام جهانی، مرحله یک چهارم نهایی لیگ قهرمانان آسیا و جام کنفدراسیون ها دعوت خواهند شد.

کد مطلب 731343

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