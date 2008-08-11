موظف به اجرای مصوبات کمیته تیم های ملی هستم

محمد منصورعظیم زاده رئیس کمیته روابط بین الملل فدراسیون فوتبال در گفتگو با خبرنگار مهر به بسیاری از ابهامات موجود پیرامون برنامه های تدارکاتی تیم ملی پاسخ داد. وی با اشاره به سفر تیم ملی فوتبال به کشور اسپانیا و برپایی اردوی تدارکاتی 10 روزه در این کشور و لغو دیدارهای تدارکاتی تیم ملی اظهار داشت : در اسپانیا با توجه به لغو دیدارهای تدارکاتی مقابل تیم های لالیگا، هماهنگی لازم برای بازی با تیم تاتنهام از لیگ برتر انگلستان انجام شد.

وی اضافه کرد: مطابق برنامه ریزی انجام شده، تیم ملی ساعت 22:30 روز سه شنبه 25/4/1387 از مالاگا به طرف شهر والنسیا پرواز و در همان شب با حرکت به سمت هتل نوا (90 کیلومتری والنسیا و طی یک ساعت) درمحل اقامت و کمپ تاتنهام اقامت می کرد. پس از آن ملی پوشان فوتبال کشورمان صبح روز چهارشنبه مورخ 26/4/1387 با یک تمرین سبک در زمین کمپ تاتنهام در ساعت 18:30 با این تیم دیدار می کردند.

رئیس کمیته روابط بین الملل فدراسیون فوتبال ادامه داد: با توجه به اینکه پس از بازی پروازی برای برگشت موجود نبود، مسافت 700 کیلومتری هتل نوا تا کمپ ماربلا (7 تا 8 ساعت) باید به صورت زمینی با اتوبوس طی می شد. براین اساس با توجه به طرح موضوع برای سرمربی محترم تیم ملی به لحاظ از دست دادن شرایط تمرینی در کمپ ماربلای اسپانیا و مسافت طولانی این سفر و خستگی بازیکنان، انجام این دیدار مورد موافقت قرار نگرفت.

عظیم زاده همچنین به انجام توافقات لازم برای برگزاری دو دیدار تدارکاتی مقابل تیم های انگلیسی پس از لغو دیدار با چارلتون اشاره کرد و افزود: در زمان حضور تیم ملی ایران در اسپانیا، پیشنهاد بازی با دو تیم انگلیسی روچدل (لیگ دسته دوم)، پترزبورو(لیگ دسته اول) و یک تیم اسپانیایی ماربلا یونایتد (لیگ دسته سوم اسپانیا) به سرمربی محترم تیم ملی داده شد که با توجه به نقطه نظرات فنی ایشان و پایین بودن سطح تیم های یاد شده و رعایت شان تیم ملی فوتبال ایران، این بازیها انجام نشد.

به دنبال رد این پیشنهادها از سوی سرمربی تیم ملی به وی پیشنهاد بازی با بریستول سیتی ارائه می شود اما وی بازهم این درخواست را رد می کند. عظیم زاده در این خصوص گفت: برای بازی با این تیم باید مسافتی 4 ساعته در خارج از کمپ طی می شد که سرمربی تیم ملی ترجیح دادند برای ادامه روند بدنسازی تیم ملی و تعهد به مسئولان کمپ ماربلای اسپانیا برای برگزاری دیدارهای دوستانه در این محل، پیشنهاد برگزاری بازی با بریستول سیتی نیز رد شود.

وی اضافه کرد: در پایان سفر اسپانیا با حضور سرمربی تیم ملی به عنوان نماینده تام الاختیارفدراسیون درکمپ ماربلای اسپانیا، سرپرست تیم ملی، نمایندگان شرکت SGM و نماینده حراست سازمان تربیت بدنی نسبت به مشکلات موجود از جمله عدم حضور تیم های لالیگا تصمیم گیری نهایی شد و با تدبیر درست سرمربی تیم ملی با تسویه قرارداد فی مابین مقررشد 30% از مبلغ قرارداد به عنوان جریمه پرداخت نشود و معادل 20 هزار دلار دیگرهم از قرارداد آتی این شرکت با فدراسیون کسرشود.

عظیم زاده در خصوص علت لغو دیدارهای تدارکاتی تیم ملی مقابل تیم های اسپانیایی اظهار داشت : لغو دیدار با تیم های لالیگا بر اساس تعویق لیگ برتر اسپانیا بوده که آنهم بنا به قهرمانی تیم ملی اسپانیا در یورو 2008 مربوط می شد و هیچ عامل دیگری در آن دخیل نبوده است، ضمن آنکه درخصوص لغو دیدار با چارلتون که در رده چهاردهم لیگ برتر انگلستان قرار دارد، لغو بازی به دلیل سیاسی انجام گرفت.

وی ضمن مطلوب توصیف کردن امکانات کمپ ماربلا به عنوان یکی از بهترین اردوهای تدارکاتی خارجی تصریح کرد : کمپ ماربلای اسپانیا به لحاظ آب و هوا، اقامت و تغذیه بهترین شرایط را در اختیارتیم ملی قرار داد. در مجموع کمپ ماربلای اسپانیا مورد رضایت سرمربی و بازیکنان تیم بود و بنا به اظهارنظر سرمربی محترم تیم ملی، حتی درصورت عدم لغو دیدارهای تدارکاتی با تیم های اسپانیایی ، این امکان فنی برای تیم مهیا نبود.

وی در ادامه با اشاره به هزینه اردوی تدارکاتی تیم ملی درکشورجمهوری چک و مقایسه آن با اردوهای داخلی یادآور شد در پراگ یک اردوی بسیارمناسب برای تیم در نظرگرفته شد. در کشور چک علاوه بر زمین تمرینی و کمپ مناسب دو دیدار با قهرمانان لیگ برتر و دسته اول برگزار شد. آب وهوای مناسب و شرایط تمرینی این کشور، باعث شد تا دیگر تیم های ملی از جمله عربستان نیز در این کشور اردوی تدارکاتی برپا کنند.

عظیم زاده افزود: نکته قابل توجه آنکه یک هفته اقامت و تغذیه درهتل 5 ستاره هیلتون شهر پراگ از هزینه اقامت و تغذیه درهتل هایی نظیر لاله و استقلال تهران به مراتب ارزانتر بود که البته این مهم با مساعدت و همکاری قابل تقدیر سفارت ایران در چک انجام پذیرفت. همچنین در این اردو به عنوان مثال هزینه اجاره دو ساعته یک کمپ با کلیه امکانات آن کمتر از یک دهم هزینه اجاره دو ساعته استادیوم آزادی برای بازیهای تیم ملی است.

رئیس کمیته روابط بین الملل فدراسیون فوتبال در مورد لغو دیدار با کنیا در روز 11 مرداد(1 آگوست) تصریح کرد : این دیدار بدلیل مشکلات فدراسیون کنیا لغو شد. پس از لغو این دیدار4 گزینه دیگر شامل زیمبابوه، لسوتو، بوتسوانا، سوازیلند پیشنهاد شد که بهترین آنها زیمبابوه بود که 10 ردیف در رنکینگ فیفا بهتراز کنیا بود اما به لحاظ اردوی 17 روزه اروپا با دو بازی دوستانه در چک و همچنین در آستانه آغاز لیگ برگزاری این دیدار پیشنهادی، مورد تایید سرمربی محترم تیم ملی قرار نگرفت.

وی در مورد جایگزینی برای دیدار با تیم ملی مصر یادآور شد : بعد از لغو بازی با مصر که قرار بود در روز 30 مرداد (20 آگوست) انجام شود و آنهم بدلایل سیاسی لغو شد تیم هایی نظیر کامرون (تیم اول آفریقا به لحاظ رنکینگ فیفا)، پاناما، ارمنستان، استونی، گامبیا، نامیبیا، لیبریا و ازبکستان پیشنهاد کتبی خود را برای بازی با تیم ملی فوتبال کشورمان در این روز که روز فیفا هم بود به فدراسیون فوتبال کشورمان ارائه دادند که تمامی مدارک آن در کمیته روابط بین الملل و کمیته تیم های ملی موجود است .

وی اضافه کرد : در میان تمامی پیشنهاد های ارائه شده دیدار با تیم ملی ازبکستان قطعی شد که در این راستا هماهنگی آن توسط دبیرکل فدراسیون و از طریق دبیرکمیته های تیم ملی با سرپرست تیم ملی صورت گرفت و پس از تایید ایشان مکاتبات با فدراسیون فوتبال ازبکستان صورت پذیرفت.

عظیم زاده افزود: پس از بازگشت تیم ملی فوتبال به کشور در جلسه مورخ 13/5/1387 کمیته تیم ملی ، با حضور اعضا ، سرمربی محترم با توجه به مشکلاتی نظیر فشردگی بازیهای غرب آسیا، عدم توقف بیش از حد لیگ برتر به دلیل بازیهای تیم ملی که مورد اعتراض باشگاه ها هم بود، درخواست تعویق بازی با ازبکستان از 30 مرداد به 7 یا 8 شهریور را داشتند که با توجه به مصوبه کمیته تیم های ملی مراتب با امضای آقای کفاشیان به ازبکستان اعلام شد.

وی ادامه داد: در این جلسه تصویب شد که برنامه های تدارکاتی تیم ملی با توجه به برنامه پیشنهادی سرمربی تیم ملی به کمیته تیم های ملی درخصوص نوع تیم هایی که برای بازی تدارکاتی انتخاب می شوند با زمان پیشنهادی سرمربی پس از تصویب آن پیگیری و اجرا شود که امور بین الملل نیز خود را موظف به رعایت این موضوع در چارچوب مصوبات تیم ملی می داند و نهایت تلاش خود را برای این مهم به کار خواهد بست.

رئیس کمیته روابط بین الملل فدراسیون همچنین در مورد مذاکرات برای دیدار تدارکاتی با ژاپن گفت : در مورد دیداربا ژاپن همانطورکه اعلام کردم ، فدراسیون فوتبال این کشور در خواست بازی تدارکاتی برای 19 اکتبر (18 مهر) را داده بود که با توجه به اینکه تیم ملی ایران با کره شمالی در تاریخ 24 مهرماه دیدارخواهد کرد به تشخیص سرمربی تیم ملی و با توجه به اینکه تیم ملی از 18 تا 24 مهرماه برای ریکاوری بازیکنان زمان کافی در اختیارنداشت لذا درمقابل دو تاریخ 16 و 17 مهرماه به ژاپن پیشنهاد شد که به دلیل تداخل با لیگ ژاپن این توافق حاصل نشد. این درحالی بود که طبق توافقات انجام شده تمامی هزینه های این دیدار با فدراسیون فوتبال ژاپن بود.

وی یادآور شد : درمورد دیدارهای تدارکاتی مقابل تیم های عمان، کویت و ... در زمان مقرر نسبت به برگزاری این دیدارها اقدام شد چرا که کمیته روابط بین الملل فدراسیون فوتبال خود را موظف به رعایت مصوبات کمیته تیم های ملی می داند.

عظیم زاده در بخش دیگری از سخنان خود تاکید کرد: این نکته مهمی است که در تمام دنیا سرمربی تیم ملی با اختیارکامل کل برنامه های تیم ملی را تدوین می کند و از این قائده ایران نیزمستثنی نیست و امور بین الملل خود را موظف به هماهنگی با ایشان و یا هرشخص دیگری در این جایگاه می داند و به آن احترام می گذارد.

وی در پایان گفت: اموربین الملل آمادگی خود را برای پاسخگویی شفاف در راستای منافع فدراسیون فوتبال اعلام و از هرگونه اقدام برای بررسی های تطبیقی مالی و کاری استقبال می کند ضمن آنکه کلیه مدارک و مستندات مطالب پیش گفته در امور بین الملل و سایر قسمت های فدراسیون موجود است.

عظیم زاده یادآور شد : در این مدت علاقه ای به پاسخگویی مستقیم به مسایل بوجود آمده شده نداشتم و تاکنون نیز در این باره سکوت کرده بودم اما برای حفظ منافع ملی کشور و فدراسیون فوتبال به این اندک موارد اشاره کردم که در صورت نیازو صلاحدید مسئولان، موارد دیگری را نیز به اطلاع ورزش دوستان خواهم رساند.