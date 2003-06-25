براي همكاري بادولت درجهت رفع مشكلات جامعه پزشكي آماده ايم

به گزارش خبرنگار اجتماعي خبر گزاري مهر ، رئيس مجلس شوراي اسلامي در هفتمين گرد همايي روساي سازمان نظام پزشكي با بيان اين مطلب گفت : بايد از جهات متفاوت توجه بيشتري به اين جامعه براي شكو فايي استعدادها و تخصص ها شود تا با علم روزقدم بردارند .

وي در ادامه گفت : هم اكنون تعداد زيادي از پزشكان از نظر زندگي و كاري در مسائلي نظير افتتاح مطب و تهيه ابزار مشكل دارند كه در راستاي رفع اين مشكلات بايد حكومت نقش موثري ايفا كند و تسهيلات ولمكانات لازم را فراهم كند .

حجت الا سلام والمسلمين كروبي خاطر نشان كرد : مانيز در مدت زمان باقي مانده از زمان فعاليت مجلس ششم آمادگي خود رابراي همكاري با مسوولان وزارت بهداشت و متخصصان نظام پزشكي و ساير صاحب نظران اعلام مي كنيم تا بتوان بود جه مناسب تري را براي سال 83 براي اين بخش تعيين كرد .

وي افزود : مي توان ازروشها و خدمات مختلفي نظير مسكن ، مطب ، وام طويل المد ت ، وام كم بهره استفاده كرد و مانع از جذب نيرو هاي پزشكي به ساير كشور ها شد .

كروبي ياد آور شد : متاسفانه حرمت صاحبان دانش محفوظ نمانده و بهاي لازم به آن داده نشده كه بايد در جهت حفظ و ارتقاي شان و حرمت اين قشر گام هاي موثر تري برداشته شود تا نخبگان در سمت و سو دادن نظام موثر باشند .

وي در پايان خاطر نشان كرد : جامعه پزشكي بايد از موقعيت موجود نهايت استفاده را بكند و در معالجه بيماران و برخورد با آنان رفتار مناسبي داشته باشد .