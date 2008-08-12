به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسوشیتد پرس، "جنی فراست" مدیر انتشارات کرون با اعلام این خبر گفت: توزیع کتاب جدید سناتور اوباما در تاریخ نهم سپتامبر جاری آغاز خواهد شد. البته تمام مطالب این کتاب به قلم خود اوباما نیست بلکه او تنها مقدمه آن را نوشته و مطالب در دسته بندی خاصی توسط علاقمندان و مدیران گروه تبلیغاتی او نوشته شده است.

وی ادامه داد: این مطالب در سرفصل های گوناگونی که کلیات اندیشه های اوباما و شعارهای تبلیغاتی او را تشکیل داده - از جمله مسائل مربوط به انرژی، بهداشت و درمان و امنیت ملی - در کتاب طبقه بندی شده اند.

هنوز از جزئیات دیگر خبری منتشر نشده اما بنا به گفته مدیر بخش تبلیغات ستاد انتخاباتی اوباما، منافع فروش اینترنتی کتاب "تغییری که می توان باور کرد: طرح جامع باراک اوباما برای بازسازی آمریکا" صرف امور خیریه خواهد شد.

به نوشته اسوشیتد پرس، در ماه های اخیر کتاب هایی با موضوع باراک اوباما - چه موافق و چه مخالف او - بازار فروش داغی داشته و این حرکت ضمن سودآوری برای او، بستری مساعد برای تامین بخشی از هزینه های انتخاباتی و نیز محبوبیت بیشتر را برای وی به ارمغان خواهد آورد.