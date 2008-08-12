رژیم صهیونیستی یک خطر موجودیتی و راس پروژه استکبار در منطقه است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه تلویزیونی المنار، پارلمان لبنان شب گذشته به برگزاری نشست های خود برای بررسی بیانیه کاری دولت ادامه داد.

محمد رعد رئیس فراکسیون الوفا للمقاومه (وفاداری به مقاومت) در این نشست اظهار داشت: با وجود تمامی تبلیغات(منفی) که بر ضد سلاح مقاومت می شود؛ ملت لبنان امروز بیشتر از گذشته به مقاومت پایبند است. وی در عین حال گفت که مقاومت مختص تمامی وطن است و محدود به منطقه خاصی نمی شود.

رعد ضمن تاکید بر عدم خروج از منشور ملی و قانون اساسی لبنان که محور توافق را تشکیل می دهند؛ خاطرنشان کرد: گفتگو تنها راه از بین بردن اختلاف ها در مواضع است.

رئیس فراکسیون وفاداری به مقاومت در ادامه گفت: گزینه مقاومت برای آزادی زمین و دفاع از آن ضروری و مثمر ثمر است و فعالیت های آن منجر به پیروزی هایی شد که آزادی اسرا از زندان های اسرائیل آخرین این پیروزی ها به شمار می رود.

وی همچنین بر تمایل کشورش به انجام گفتگوهای ملی تحت نظارت "میشل سلیمان" رئیس جمهوری برای دستیابی به یک استراتژی ملی برای دفاع تاکید کرد.

رعد تصریح کرد: خطر صهیونیسم در نظر ما تنها یک خطر مرزی نیست بلکه یک خطر موجودیتی است که جامعه ما را تهدید می کند. به گفته وی، رژیم صهیونیستی تنها به معنی اشغال فلسطین نیست بلکه راس (هرم) پروژه استکباری در منطقه است.

رعد اظهار داشت: کسی که گمان می کند با دوستی با آمریکا که به رژیم صهیونیستی پایبند است، می تواند اراضی اشغالی لبنان را آزاد کند؛ سراب می بیند چرا که کشورهایی که به زعم خود با ما دوست هستند از تجهیز سلاح ارتش لبنان ممانعت به عمل می آورند زیرا رژیم صهیونیستی خواهان این مسئله است.

لاز به ذکر است "نبیه بری" رئیس پارلمان لبنان جلسه ششم پارلمان برای بررسی بیانیه کاری دولت لبنان را به ساعت 10:30 صبح روز چهارشنبه موکول کرد. در این نشست رای اعتماد به دولت نیز صورت خواهد گرفت.