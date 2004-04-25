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۶ اردیبهشت ۱۳۸۳، ۱۵:۳۷

پس ازارباب وفرمانده

پيتر وير ، شناسايي نقشه را كليد مي زند

" پيتروير"Peter Weir ، كارگردان فيلم " ارباب وفرمانده : طرف دوردنيا بزودي فيلمبرداري پروژه جديدش را آغازمي كند

" پيتروير" كارگردان استراليايي

به گزارش خبرگزاري " مهر" به نقل ازسايتهاي اينترنتي پروژه جديد اين كارگردان " شناسايي نقشه "Pattern Recognition نام دارد ودرگونه سينمايي هيجان انگيزجاي مي گيرد.
اين اثرداستان بازارياب موفقي را به تصوير مي كشد كه درپي تحقيقاتي كه انجام داده دچاردردسرشده وزندگي اش درمعرض خطرقرارمي گيرد.
" شناسايي نقشه " به اقتباس ازكتاب " ويليام گيبسون " جلودوربين مي رود ونام " ديويد آراتا " David Arata فيلمنامه نويس " بازي جاسوسي "Spy Game  را درمقام فيلمنامه نويس دارد.
" ران پرلمن "Ron Perlman هنرپيشه اي كه اين اواخربا فيلم " هل بوي " درعرصه رقابتها حضورداشت دراين اثربه ايفاي نقش مي پردازد.
فيلمبرداري " شناسايي نقشه " ازماه ژوئن درلوكيشنهاي لندن آغازمي شود.ازديگرفيلمهاي اين كارگردان استراليايي مي توان به آثاري چون " نمايش ترومن " و" انجمن شاعران مرده " اشاره كرد. 

کد مطلب 73144

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