محمد میرکیانی درباره برنامه‌های آینده خود برای گروه کودک شبکه دو که اخیرا به عنوان شبکه کودک معرفی شده به خبرنگار مهر گفت: به مرور زمان برنامه‌های شبکه دو درباره و برای کودک می‌شود، حتی برنامه‌های روتین این شبکه همچون "تصویر زندگی"، "روز از نو" و ... هم با این محوریت تولید می‌شود. در مجموع اولویت در این شبکه کودکان هستند. البته برنامه‌هایی تولید شده شامل تمام گروه‌های سنی همچون خردسالان، کودکان و نوجوانان خواهد بود.

وی یکی از امتیازات تغییر ساختار در شبکه را برآورد شدن نیازهای کودکان و نوجوانان دانست و افزود: با حمایت‌های رئیس رسانه ملی، معاون سیما و مدیر شبکه دو گام خوب برداشته شده و امیدوارم با همکاری سایر نهادها برنامه‌هایی خوب برای کودکان تولید کنیم.

مدیر گروه کودک شبکه دو اعلام کرد: تا 20 روز می‌توانید شاهد اتفاق‌های خوب روی آنتن شبکه دو و تغییر ساختار برنامه‌های این شبکه باشید. همان طور که از سابقه من مطلع هستید، هر جا که می‌روم تغییرها را به سرعت انجام می‌دهم و در این شبکه نیز تغییرهای زیاد در برنامه‌های کودک خواهیم داشت.

میرکیانی درباره استفاده از کارشناسان در این شبکه گفت: از همکاران برنامه‌ساز که شناخت دقیق از رسانه و تولید کارهای کودک دارند، دعوت می‌کنیم. به ویژه همکارانی که حوزه انیمیشن را می‌شناسند، چرا که یکی از ساختارهای جدی این شبکه توجه به تولید انیمیشن است و به زودی انیمیشن‌های خوب تهیه می‌شود.

وی اشاره کرد: در مجموع با همکاری مرکز صبا، پژوهشگران حوزه تربیت، نویسندگان، شاعران، مترجمان و منتقدان آشنا به حوزه رسانه دعوت می‌شود. آشنایی دوستان با رسانه برایم اهمیت زیاد دارد. برخی نویسندگان تاکنون گمنام مانده‌اند، در حالی که می‌توان از تجربیات ارزشمند آنها استفاده کرد. به برخی نویسندگان همچون قیصر امین‌پور و ... باید در زمان حیات‌شان پرداخت می‌شد، اما این کار را بعد از مرگ آنها انجام دادیم. در مجموع نباید فقط به اتفاق‌های ناگوار پرداخت.

مدیر گروه کودک شبکه دو یکی از نگرانی‌ها خود را فراموش شدن عروسک‌های بومی ذکر کرد و گفت: سعی می‌کنیم در قالب کارهای نمایشی عروسکی که از ادبیات کهن تهیه می‌شود به عروسک‌های بومی بیشتر بپردازیم. در برنامه شبکه دو شخصیت‌هایی همچون آقاجون سلیمان، مبارک، برنامه قصه‌های ما مثل شده، کودکی بزرگان و ... طراحی کرده‌ بودم که با استقبال بچه‌ها رو به رو شد. همین روند را با انسجام بیشتر در شبکه دو خواهیم داشت.

میرکیانی درباره استفاده از مجریانی همچون خاله سارا، خاله شادونه و ... که بچه‌ها ارتباط خوب با آنها برقرار کرده‌اند، توضیح داد: هدف ما استفاده از مجریان توانمند است. سعی می‌کنیم در کنار مجریان قدیمی از مجریان جدید هم بهره ببریم.