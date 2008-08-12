بهره برداری از 18 ایستگاه تلویزیونی در خراسان شمالی

سید حسین محمودزاده در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: برای بهره برداری ازاین ایستگاه های که دارای 45 فرستنده است، پنج میلیارد و500 میلیارد ریال از محل اعتبارات استانی و سازمان صدا وسیما هزینه شده است.

وی گفت: با آغاز به کار این ایستگاه ها سه هزار خانوار روستایی در استان تصاویر سیمای جمهوری اسلامی ایران را دریافت می کنند.

وی تصریح کرد: هم اکنون 96 درصد مردم خراسان شمالی تصاویر شبکه یک سیمای جمهوری اسلامی ایران، 95 در صد تصاویر شبکه دو و 90 درصد نیز تصاویر شبکه 3 را در استان دریافت می کنند.

محمود زاده با بیان اینکه 88 درصد مردم استان خراسان شمالی بیننده بخش خبری سیمای محلی هستند، اظهارداشت: 76 درصد بینندگان این بخش را به عنوان مهمترین منبع برای دستیابی به اطلاعات و اخبار استان ذکر کرده اند.

واحد اطلاعات اخبار صدا و سیمای خراسان شمالی امسال در جشنواره بین المللی میراث فرهنگی و رسانه رتبه دوم و در جشنواره اخبار زنان عنوان سوم را به دست آورد.