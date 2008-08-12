مفتی عربستان اعطای عضو متوفیان را تحریم کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دارالحیات، شیخ عبدالعزیز بن عبدالله آل شیخ مفتی عربستان اظهار داشت: تا زمانی که قلب بیمار می‌تپد حق اعطای عضو او وجود ندارد. اعطای عضو او در این شرایط یعنی او را به ناحق به قتل رساندن.

وی با اشاره به اینکه کسانی که مرگ مغزی می‌شوند مرده به شمار نمی‌روند، افزود: تا زمانی که قلب این افراد می‌تپد نمی‌توان آنها را از بین برد و اعظای بدن آنها را بخشید.

این در حالی است که پیش از این جدالهای بسیاری میان فقها و پزشکان عربستان درباره مریضی که دچار مرگ مغزی شده است، وجود داشتند. به طوری که مجمع فقهی انجمن جهانی مسلمانان اجازه برداشتن دستگاههای تنفس مصنوعی را در سال 1407 صادر کرده بود و گفت: برداشتن دستگاههای تنفسی مصنوعی مجاز است.