رایانه های مجازی ساخته می شوند

به گزارش خبرگزاری مهر، به کمک رایانه های مجازی نیازی به ذخیره اطلاعات در یک رایانه خاص با ایمنی بالا و در یک مکان خاص نیست و کاربران می تواند از هر رایانه ای جهت اتصال به سرور مرکزی استفاده کرده و به فایلهای اصلی که در آن ذخیره شده است دسترسی پیدا کند. این سیستم برای شرکتها و استفاده کارمندان آن طراحی شده است تا بتوانند بدون نیاز به حجم گسترده ای از رایانه ها به اطلاعات مورد نیاز خود دسترسی پیدا کنند.

در این صورت امکان اختلال در اطلاعات حتی در صورت دزدیده شدن دستگاه رایانه وجود ندارد و در شرایط حاد نیز می توان از فایل های پشتیبانی (backup) سرور اصلی استفاده کرد. در عین حال برای استفاده از این سیستم نیازی به رایانه های گران قیمت و یا لپ تاب نیست و با رایانه های کاملا معمولی نیز می توان به سیستم مجازی راه یافت که حتی در صورت خراب شدن دستگاه می توان رایانه مجازی قدیمی را پاک کرده و رایانه جدیدی را نصب کرد.

این طرح که توسط شرکتهای نرم افزاری از قبیل مایکروسافت و VMware اجرا می شود نیاز به تکنولوژی پیشرفته و اینترنت پر سرعت دارد. این تکنولوژی تاکنون در بیمارستانی در نیویورک اجرا شده است و بالغ بر 150 رایانه آن مجازی شده است.

براساس گزارش Economic Times ، اکنون رقابت بین شرکتهای نرم افزاری بر سر جذب ادارات و شرکتهای تجاری است تا هزاران رایانه مورد استفاده کارمندان آن را از دور خارج کرده و رایانه مجازی را از طریق شبکه های سازماندهی شده و اینترنت در اختیار آنان قرار دهند. کارمندان می توانند از خانه و با استفاده از نسخه رایانه مجازی شان که در اطلاعات پشتیبانی شرکت مورد نظر ذخیره شده است به اطلاعات دسترسی داشته باشند.