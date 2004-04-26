دو بازيكن تيم بسكتبال صباباتري به پيكان ملحق مي شوند

به گزارش خبرنگار" مهر" مهدي كامراني و حامد سهرابي نژاد دو بازيكني هستند كه به علت گذراندن دوران خدمت مقدس سربازي در حال حاضر عضو تيم صبا باتري هستند. اين دوبازيكن كه با تيم پيكان قرارداد دارند بايد پس ازپايان خدمت سربازي به تيم پيكان بپيوندند اماتا پايان دي ماه سال جاري به جهت سپري كردن خدمت مقدس سربازي نمي توانند به تيم بسكتبال پيكان ملحق شوند. محمود پورشرفي سرپرست تيم بسكتبال صبا باتري نيزاين موضوع را تاييد كرده است.