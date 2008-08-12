پیگیری پرونده امام موسی صدر به عنوان یک موضوع ملی

به گزارش خبرگزاری مهر، اعضای دفتر جنبش امل لبنان در تهران امروز با قربانعلی دری نجف آبادی دادستان کل کشور ملاقات کردند .

دادستان کل کشور در این دیدار در واکنش به اقدام دادستان کل کشور لبنان درتایید احکام صادره از سوی قاضی پرونده امام موسی صدر دال بر محرومیت شماری از مسئولان لیبیایی به جرم ربودن و مخفی کردن امام موسی صدر و دو همراه وی و نیز سلب آزادی و جعل اسناد و استفاده از اسناد جعلی، ضمن تقدیر و تشکر از پیگیری دستگاه قضایی لبنان تاکید کرد: موضوع روشن شدن سرنوشت امام مسوی صدر درخواست قلبی ملت ایران در طول 3 دهه گذشته بوده و به عنوان یک موضوع ملی مورد پیگیری قرار گرفته است.

وی با بیان اینکه ملت ایران انتظار دارد همه دولت ها و جریاناتی که اطلاعاتی نسبت به سرنوشت امام موسی صدر دارند در روشن شدن سرنوشت این عالم جلیل القدر فرو گذار نکنند افزود: ما امیدواریم با پیگیری های به عمل آمده و تلاش مجدانه دادگاه لبنان و دادستان کل این کشور و مجامع بین المللی زخم کهنه و دردناک ربایش امام موسی صدر هر چه زودتر التیام یابد.

دری نجف آبادی در ادامه گفت: انسجام و وحدت ملی لبنان آرزوی ملت ایران است و اگر امروز روحیه انسجام و مودت در لبنان موج می زند و در بعد نظام و سیاسی همدلی وجود دارد به برکت شجاعت و شهامت و صلابتی است که امام در کالبد پیروان اهل بیت و جهان اسلام دمیده و تا زمانی که انسجام و همدلی باشد لبنان پیروز و موفق است.

وی با بیان اینکه اسرائیل در پی فرصت برای ضربه زدن به کیان جهان اسلام است گفت: تا زمانی که برای ما شهادت افتخار باشد پیروز خواهیم شد اگر چه دشمن تجهیزات نظامی و ناو موشک استکبار چنگ و دندان نشان دهد اما ایمان و شجاعت لبنان تز عزت آفرین و رهایی بخش خواهد بود.

دری نجف آبادی در ادامه گفت: بحمدالله خیزش های صورت گرفته لبنان راه را برای جنبش های رهایی بخش فلسطین هموار ساخته است وامیدواریم این راه با عزت و شرافت تداوم یابد.

وی با عنوان اینکه امام موسی صدر چهره ای است که اگر در حوزه ها بودند یکی از مجامع بزرگ و طراز اول عامل تشیع بودند اظهار داشت: دست جنایت چند نفر از این شخصیت های بزرگ را از عالم تشیع و بلکه عالم اسلام و بلکه جهان بشریت گرفته ما را و شهدیان صدر، بهشتی، مطهری و ... که ذخایر عالم تشیع بودند محروم ساخته و امیدواریم امام موسی صدر به سلامت باشند و هر چه سرنوشت ایشان و همراهانشان مشخص شود.

دادستان کل کشورهمچنین با اشاره به اظهارات اخیر رئیس جمهوری لیبی درخصوص فعالیت های هسته ای ایران گفت: متاسفانه مواضع رئیس جمهور لیبی در طول 3 دهه گذشته هیچگاه از تعادل و توازن لازم برخوردار نبوده و عمدتا جهت گیری های استکبار پسندانه ایشان، متضمن منافع عرب بوده تا جهان اسلام و ملت شایسته لیبی انتظار ما این است که رئیس جمهور لیبی بر اساس حکمت و مصلحت عمل نموده و به جای مقایسه بی مبنا و نابجای مقامات ایران با صدام و اظهارات مبتنی بر اطلاعات غلط، برای روشن شدن سرنوشت امام موسی صدر و همراهانشان کمک نموده و باری مجد و عظمت جهان اسلام همت گمارد.