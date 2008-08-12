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۲۲ مرداد ۱۳۸۷، ۱۷:۲۶

دادستان کل کشور :

ایران غاصبان اراضی فلسطینی را "ملت" نمی داند

ایران غاصبان اراضی فلسطینی را "ملت" نمی داند

حجت الاسلام دری نجف آبادی دادستان کل کشور تاکید کرد : جمهوری اسلامی ایران به غاصبان اراضی فلسطین مظلوم"ملت" اطلاق نمی کند.

به گزارش خبرگزاری مهر، دادستان کل کشور در حاشیه ملاقات اعضای دفتر جنبش امل لبنان طی سخنانی در پاسخ به سئوال خبرنگاران در خصوص اظهارات معاون رئیس جمهوردرباره ملت اسرائیل گفت: افراد در اظهار نظر شخصی آزادند ولی نباید خلاف مصالح نظام و کشور از طرف نظام سخن بگویند یا از عناوین حکومتی استفاده کرده و به نام ملت ایران و بر خلاف رهنمودهای امام راحل و مقام معظم رهبری حرف بزنند و موجب ذهنیت منفی و ابهام در جوامع اسلامی گردند یا نظر خود را بر نظام تحمیل کنند.

دری نجف آبادی گفت: افراد مسئول نیز باید در محدوده وظایف محوله و سازمانی سخن بگویند و در چارچوب مصالح نظام و سیاست های کلان و معیارهای شرعی و قانونی و مواضع حکیمانه رهبری اظهار نظر نمایند و مجاز نیستند بر خلاف مصالح عالیه نظام به گونه ای اظهار نظر نمایند که تبعات منفی برای کشور داشته باشد.

وی در ادامه گفت: امید آنکه کارگزاران نظام خردمندانه و با انگیزه های عالمانه و دوراندیشانه اظهار نظر نموده تا موجب ایجاد ذهنیت منفی و سئوال برانگیز و مستمسک بازی های سیاسی نشود و فرموده امیر المومنین (ع) را آویزه گوش جان خویش قرار دهند که فرمودند: خردمند کسی است که قدر خود را بشناسد و برای نادانی انسان همین کافی است که قدر خود را نشناسد و از حد خود تجاوز کند.

دری نجف آبادی افزود: در هر صورت اعتبار و اقتدار نظام اسلامی و امت بزرگ رسول اعظم (ص) و پاسداری و صیانت از حقوق ملت مظلوم فلسطین وظیفه خطیر آحاد ملت ما و تمامی مسلمانان جهان و آزادی خواهان عالم است و مظلومیت ملت ستمدیده فلسطین را تاریخ هرگز فراموش نخواهد کرد.

دادستان کل کشور گفت: بدون تردید ملت ایران در طول 3 دهه انقلاب اسلامی همواره حامی ملت مظلوم و ستمدیده فلسطین بوده و خواهد بود و رسالت های تمامی مسلمانان و آزادی خواهان عالم حمایت از ملت مظلوم و ستمدیده فلسطین است و معیارهای ما در این رابطه کاملا انسانی و در جهت دفاع از مظلومین و ستمدیدگان بوده و در حقانیت آن تردید نمی باشد همانگونه که رهبر بزرگوار انقلاب اسلامی می فرمایند سخن ما درباره فلسطین بسیار منطقی و خردمندانه است و معتقدم باید طبق معیارهای عدالتخواهانه و با آزادی مشروع و قانونی سرنوشت خود را در انتخابات آزاد و سالم و قابل اعتماد رقم بزنند.

صهیونیست ها و حامیان آنها نیز باید بدانند هرگز هیچ دولت و قدرتی با قلدری و تجاوز به حقوق دیگری و جنایت و نسل کشی پیروز نشده است و پایدار نخواهد ماند و بنا به فرموده و نظر امام راحل، حساب ملت اسرائیل و حامیان وی از رژیم اشغالگر قدس جدا نیست و این مسئله کاملا روشن و مبرهن است و ملت ایران نه رژیم اشغالگر قدس را به رسمیت می شناسد و نه به ساکنان اراضی اشغالی، ملت اطلاق می کند بدون تردید همه کسانی که در جنایات صهیونیست ها شریک و یا حامی هستند باید در پیشگاه خداوند و تاریخ پاسخگو باشند.

کد مطلب 731657

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