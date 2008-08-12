برای شناخت فارابی باید از پارادایم مستشرقین خارج شویم

به گزارش خبرنگار مهر، در نشست نقد وبررسی کتاب " زندگی و اندیشه حکیم ابو نصر فارابی" که دیروز دوشنبه در سرای اهل قلم برگزار گردید، دکتر نصر الله حکمت نویسنده این کتاب گفت: واقعیت این است که ما با تاریخ فلسفه اسلامی آن چنان که بوده است آشنا نیستیم و صرفاً موارد محدودی که در مورد فلاسفه مسلمان در تاریخ بوده است، وجود دارد. کارها در این حوزه عمدتاً یا مطالعات مستشرقان است ویا مستند به آنها است. در مورد همه فیلسوفان مسلمان این وضعیت وجود دارد که تحقیقات را شرق‌شناسان انجام داده‌اند و ما آثار آنها را ترجمه کرده‌ایم. سرزمین فلسفه و عرفان سرزمینی سوخته، متروک و غبار گرفته است و کمتر کسی به آنجا قدم نهاده و مطالعات جدی انجام داده است. این مسئله باعث شد من به مطالعاتی در زمینه تاریخ فلسفه اسلامی مشغول شوم و گام نخست را با فارابی بردارم.

حکمت سپس افزود: من عملاً فلسفه سیاسی فارابی را بررسی نکردم چون عظمت فلسفه فارابی را جای دیگری می‌دانم. من می‌خواهم بر خلاف آنچه که آقای کدیور گفت اثبات کنم فارابی بر تقدم دین بر عقل معتقد است. آقای کدیور در اشکالاتشان مطرح کردند که من درباره فارابی اثرشناسی نکرده‌ام. من می خواهم این سئوال را بپرسم که چه کسی اینکار را کرده است؟ و اینکه ایشان گفته‌اند من اندیشه فارابی را خوب بررسی نکرده‌ام به این خاطر است که جایش اینجا نبوده است و من در کتاب دیگری این کار را انجام خواهم داد.

وی در ادامه افزود: مطالعات مستشرقان برای این است که بگویند ما در مورد اندیشه و فرهنگ حرفی برای گفتن نداریم و من می‌هم بگویم داریم. تمام نکاتی که آقای کدیور ذکر کردند حلقات حرفهایی است که مستشرقان می‌گویند. نخستین بار مستشرقان بودند که گفتند فصوص الحکم برای فارابی نیست و این در حالی است که هانری کربن بر اساس نظام واژگانی فارابی می‌گوید این کتاب اثر اوست. مستشرقان می‌گویند کتاب الجمع بین رای الحکیمین براساس یک اشتباه تاریخی ( انتساب کتاب اثولوجیا به ارسطو) نوشته شده است در صورتی که من اثبات کرده‌ام این کتاب در نگارش الجمع نقش چندانی نداشت. حرف من این است که مسئله فارابی مسئله امروز ما است. بسیاری از مشکلاتی که ما امروزه داریم به خاطر دغدغه اصلی فارابی (رابطه دین وفلسفه) است که هنوز محل بحث است.

این پژوهشگر فلسفه در ادامه اظهار داشت: فارابی دو پروژه دارد و این دو پیرو مهمترین دغدغه او به وجود آمده‌اند و آن نسبت میان عقل و وحی است. برای او دو شخصیت در طول تاریخ محترمند و آنها فلاسفه و پیامبران اند، چون هردو به دنبال حقیقتند. در پروژه اول فارابی، فلسفه و دین یک چیزند، فیلسوف و پیامبر یک چیز را می‌گویند. یکی از طریق عقل و دیگری از طریق وحی. پیامبر از طریق خیال به عقل فعال دست پیدا می کند اما فیلسوف از طریق عقل به عقل فعال می‌رسد. برای همین برای پیامبر این امر بدون صرف زمان انجام می‌شود اما فیلسوف باید 50 سال ریاضت بکشد تا به این مسئله برسد.

وی سپس افزود: فارابی در پروژه اول، سخن از وحدت حقیقت می‌گوید و بر اساس آن کتاب الجمع را می نویسد. اما او از این پروژه عبور می‌کند چون افلاطون و ارسطو در اصول اندیشه با هم اختلاف نظر دارند بر اساس این از عقلانیت فلسفی یونان عبور می کند وعقلانیت دیگری به جای آن می نشاند که در فصوص الحکم خود را نشان می دهد. آغاز فصوص الحکم بحث تمایز وجود و ماهیت است و این بحث پیشینه یونانی ندارد، اساساً طرح فلسفی فارابی در پروژه دوم با فصوص الحکم شروع می‌شود و در آن متن دینی افق‌گشایی می‌کند.

حکمت در پایان گفت: شرق‌شناسان به دنبال اینند که فارابی را از یک فیلسوف مؤسس به یک حاشیه‌نویس تقلیل دهند. چهار کتابی که من برای معرفی مفصل انتخاب کرده‌ام در یک نگاه خاص اهمیت پیدا می‌کنند و این نگاه با نوع نگاه مستشرقین متفاوت است. بنابراین اگر بخواهیم فارابی را بشناسیم باید از پارادایم مستشرقین خارج شویم چون آنها غرض ورزانه نگاه می کنند.

در پایان نشست پس از سخنان دکتر حکمت دکتر نجفقلی حبیبی گفت: من ایراداتی را یادداشت کرده بودم اما از آنجا که آقای حکمت گفتند این کتاب طرحی برای یک فیلم نامه است از ذکر آنها خودداری می‌کنم.

حبیبی در ادامه گفت: مستشرقان یک واقعیت خارجی‌اند. ما باید درباره فلاسفه خودمان، خودمان کار کنیم اما این بدین معنا نیست که چشم مان را بر کارهای دیگران ببندیم. بسیاری از مطالب تاریخی ای که دکتر حکمت در کتاب خود آورده اند با استفاده از زحمات مستشرقین است. نمی‌توان بدون دلیل آرای مستشرقان را کنار گذاشت، ما اگر با آنها مخالفیم باید برای این کار دلیل داشته باشیم چون با صرف انکار مستشرقان خودمان را محکوم می‌کنیم.

وی سپس افزود: ما کم فعالیت می‌کنیم و هرچه که مستشرقان دارند به خاطر زحماتی است که می‌کشند. من این سئوال را از دکتر حکمت دارم با توجه به آثاری که در مورد فارابی منتشر شده است ایشان چه نوآوری‌هایی داشته اند که نوشتن این کتاب ضرورت پیدا کرد.

دکتر حبیبی سخنان خود را با ذکر این نکته که ایراداتی که دکتر کدیور به کتاب وارد کرده‌اند تا حدودی وارد است به پایان رساند.