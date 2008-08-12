حامد ملک محمدی از دور بازیهای المپیک حذف شد

به گزارش خبرنگار مهر، ملک محمدی که در دور دوم مسابقات جودو بازیهای المپیک برابر" کامیلو تیاگو" از برزیل شکست خورده بود، به دلیل نرسیدن این جودو کار به فینال رقابتها، از دور مسابقات حذف شد.

ملک محمدی در دور اول " الجاز سدج" از اسلوونی را شکست داد اما پس از شکست برابر نماینده برزیل به گروه بازنده ها رفت و منتظر فینالیست شدن این جودوکار بود اما این برزیلی در مصاف با نماینده آلمان شکست خورد و به گروه بازنده ها رفت تا عملا نماینده ایران از دور مسابقات حذف شود.

تیم ملی جودو کشورمان با شش جودوکار در بیست ونهمین دوره رقابتهای المپیک پکن شرکت کرده است اما تا به حال حاجی ‌آخوندزاده، میراسماعیلی، معلومات و ملک‌محمدی از این جمع حذف شده اند.

در ادامه رقابتهای جودو المپیک فردا (چهارشنبه) حسین قمی در وزن 90- کیلوگرم به مصاف " آندری کاژوسیوناک" از بلغارستان خواهد رفت.