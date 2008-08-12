گذرگاههای غزه همواره بسته بوده اند/تصمیم باراک بی ارزش است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری سما(خبرگزاری مستقل فلسطین)، جنبش حماس تصریح کرد که تصمیم ایهود باراک وزیر جنگ رژیم صهیونیستی مبنی بر بستن گذرگاههای نوارغزه بی ارزش است زیرا این گذرگاه ها عملا بسته است زیرا این رژیم بارها آتش بس را نقض کرده است.

سامی ابوزهری سخنگوی رسمی جنبش حماس در این رابطه تصریح کرد: حجم کالاهایی که از گذرگاههای تجاری نوارغزه وارد این منطقه می شود بسیار کمتر از زمان پیش از اجرای آتش بس است.

وی تاکید کرد: گروههای فلسطینی به طور عام به آتش بس پایبند هستند و مشکل (اصلی) رژیم صهیونیستی است که به آتش بس به ویژه موضوع رفع محاصره ظالمانه نوارغزه پایبند نبوده و همواره آن را نقض کرده است.

لازم به ذکر است ایهود باراک به بهانه حمله موشکی مبارزان فلسطینی به شهرک صهیونیستی سدیروت در اراضی اشغالی 1948، دستور داد که امروز گذرگاههای نوارغزه بسته شوند.