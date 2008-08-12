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۲۲ مرداد ۱۳۸۷، ۱۳:۳۸

سینما حقیقت میزبان مستندهای لهستانی می‌شود

دومین جشنواره بین‌المللی فیلم مستند ایران: سینما حقیقت میزبان برجسته‌ترین آثار مستند تاریخ سینمای لهستان می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، مسئولان بخش ویژه چشم‌انداز سینمای مستند لهستان با بازبینی بیش از 300 مستند تاریخ سینمای این کشور و انتخاب 50 فیلم از کریشتف کیشلوفسکی، مارسل لوزینسکی، ماسیژ دریگاس و زیگور ویشنووفسکی، آثار را با زیرنویس فارسی برای مخاطبان جشنواره به نمایش خواهد گذاشت.

لوزینسکی و دریگاس به همراه تنی چند از منتقدین نمایندگان جشنواره‌های مستند و یک گروه تلویزیونی از لهستان برای پوشش جشنواره بین‌المللی سینما حقیقت به ایران سفر خواهند کرد.

دومین جشنواره بین‌المللی فیلم مستند ایران: سینما حقیقت از 23 تا 28 مهرماه 1387 در تهران برگزار می‌شود.

کد مطلب 731763

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