به گزارش خبرگزاری مهر، مسئولان بخش ویژه چشم‌انداز سینمای مستند لهستان با بازبینی بیش از 300 مستند تاریخ سینمای این کشور و انتخاب 50 فیلم از کریشتف کیشلوفسکی، مارسل لوزینسکی، ماسیژ دریگاس و زیگور ویشنووفسکی، آثار را با زیرنویس فارسی برای مخاطبان جشنواره به نمایش خواهد گذاشت.

لوزینسکی و دریگاس به همراه تنی چند از منتقدین نمایندگان جشنواره‌های مستند و یک گروه تلویزیونی از لهستان برای پوشش جشنواره بین‌المللی سینما حقیقت به ایران سفر خواهند کرد.

دومین جشنواره بین‌المللی فیلم مستند ایران: سینما حقیقت از 23 تا 28 مهرماه 1387 در تهران برگزار می‌شود.