حذف سوریان و ادامه ناکامی های ورزش ایران

به گزارش خبرنگار مهر، حمید سوریان که با شکست برابر "نظیر مانکییف" روس از راهیابی به دیدار فینال و کسب مدال مدالهای طلا و نقره المپیک 2008 پکن بازمانده بود، پس از پیروزی برابر نماینده صربستان در گروه بازنده ها، بعد از ظهر امروز برای کسب مدال برنز به مصاف کشتی گیری از کره جنوبی رفت اما نتوانست برابر وی به برتری برسد.

سوریان که در فینال دو دوره مسابقات جهانی " پارک یون چول" از کره جنوبی را شکست داده بود این بار در دیدار رده بندی بازیهای المپیک پکن برابر وی تن به شکست داد تا به عنوان پنجمی بسنده کند و از رسیدن به مدال برنز باز بماند.

سوریان در دو وقت اول و دوم با نتایج یک بر یک و 2 بر 2 مغلوب حریف کره ای خود شد و از رسیدن به مدال بازماند تا کاروان ورزشی ایران همچنان در حسرت مدال باشد.