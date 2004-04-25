سازمان خصوصي سازي سهام 24 شركت زير مجموعه خود را واگذار كرد

به گزارش خبرگزاري "مهر"، نحوه عملكرد سازمان خصوصي سازي در خصوص واگذاري سهام شركت هاي دولتي و مقايسه آن در بازار بورس اوراق بهادر تهران از كل سهام مبادله شده در اين بازار در يازده ماهه سال جاري ،حاكي است كه تعداد سهام واگذارشده از سوي سازمان خصوصي سازي در دوره مذكور برابر 512 ميليون سهم بوده است كه ارزشي معادل 8 ميليارد و 326 ميليون ريال برخوردار است.

براساس اين آمار و اطلاعات، سازمان خصوصي سازي در يازده ماهه سال 82 ،توانسته 60 درصد از كل برنامه پيش بيني شده در خصوص واگذاري سهام شركت هاي دولتي را محقق سازد .

اين گزارش به نقل از نشريه برنامه حاكي است از مجموعه سهام واگذار شده توسط سازمان خصوصي سازي ، سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران با5/62 درصد و سازمان توسعه ونوسازي معادن وصنايع معدني ايران با 5/35 درصد بيشترين ارزش را به خود اختصاص داده اند.

سهم سازمان خصوصي سازي در عرضه سهام شركت هاي زير مجموعه خود نيز كمتر از يك درصد مجموعه سهام واگذار شده در يازده ماهه اول سال 82 بوده است. از مجمع 50 شركت واگذار شده در دوره مذكور ، سهام 36 شركت معادل 2/75 درصد ارزش فروش ،از طريق بازار بورس اوراق بهادر و سهام 4 شركت معادل 8/24 درصد ارزش فروش از طريق مزايده واگذار شده است .

مقايسه سهام عرضه شده توسط سازمان خصوصي سازي از طريق بازار بورس با سهام داد وستد شده در بازار بورس اوراق بهادر تهران در يازده ماهه سال جاري ، نشان مي دهد كه تعداد سهام داد وستد شده در بازار بورس طي دوره مذكور ، 6 ميليون و 718 هزار سهم بوده كه سهم سازمان خصوصي سازي از كل سهام مبادله شده در بازار بورس معادل 6 درصد است.