اسعدی معاون برنامه ریزی و اقتصاد حمل و نقل وزارت راه شد

به گزارش خبرنگار مهر، حمید بهبهانی با صدور حکمی مدیرکل دفتر برنامه ریزی و تلفیق بودجه وزارت راه و ترابری را به عنوان جایگزین خود در دوره وزارت رحمتی ( معاون برنامه ریزی و اقتصاد حمل و نقل) انتخاب کرد.

بهبهانی در این حکم آورده است: تعامل با زیر بخشهای مختلف وزارت راه و ترابری، تلاش در جهت برنامه ریزی، ساماندهی مناسب ساختار بودجه ستاد، سازمانها و شرکتهای تابعه، پییگیری مصوبات مجامع و شوراهای عالی، ارائه راهکارهای مناسب برای جذب سرمایه گذاری های داخلی و خارجی از اهم مواردی است که انتظار دارم بدان اهنمام ورزید.

اسعدی بیش از یک سال است که در سمت مدیر کل دفتر برنامه ریزی و تلفیق بودجه وزارت ره و ترابری مشغول فعالیت است و پیش از این نیز، در شهرداری تهران با بهبهانی سابقه همکاری داشته است.