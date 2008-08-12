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۲۲ مرداد ۱۳۸۷، ۱۴:۵۸

اسعدی معاون برنامه ریزی و اقتصاد حمل و نقل وزارت راه شد

وزیر راه و ترابری با صدور حکمی، مجید اسعدی را به عنوان معاون برنامه ریزی و اقتصاد حمل و نقل وزارت راه و ترابری منصوب کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، حمید بهبهانی با صدور حکمی مدیرکل دفتر برنامه ریزی و تلفیق بودجه وزارت راه و ترابری را به عنوان جایگزین خود در دوره وزارت رحمتی ( معاون برنامه ریزی و اقتصاد حمل و نقل) انتخاب کرد.

بهبهانی در این حکم آورده است: تعامل با زیر بخشهای مختلف وزارت راه و ترابری، تلاش در جهت برنامه ریزی، ساماندهی مناسب ساختار بودجه ستاد، سازمانها و شرکتهای تابعه، پییگیری مصوبات مجامع و شوراهای عالی، ارائه راهکارهای مناسب برای جذب سرمایه گذاری های داخلی و خارجی از اهم مواردی است که انتظار دارم بدان اهنمام ورزید.

اسعدی بیش از یک سال است که در سمت مدیر کل دفتر برنامه ریزی و تلفیق بودجه وزارت ره و ترابری مشغول فعالیت است و پیش از این نیز، در شهرداری تهران با بهبهانی سابقه همکاری داشته است.

کد مطلب 731840

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