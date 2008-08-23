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۲ شهریور ۱۳۸۷، ۱۵:۰۶

در گفتگو با مهر اعلام شد:

فعالیت اولین حوزه علمیه آنلاین شیعه در دانشگاه دارالحکمه کانادا

فعالیت اولین حوزه علمیه آنلاین شیعه در دانشگاه دارالحکمه کانادا

مدیر روابط بین الملل دانشگاه دارالحکمه کانادا از تأسیس اولین حوزه علمیه مجازی 4 زبانه همزمان با میلاد امام زمان (عج) در مونترال خبر داد.

حجت الاسلام سید عبدالحمید شهرستانی در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام این خبر گفت : همزمان با نیمه شعبان اولین حوزه علمیه مجازی آنلاین با ارائه دروس پایه های 1 تا 10 مدارس علمیه فعالیت خود را آغاز کرد.

مدیر روابط بین الملل دانشگاه دارالحکمه کانادا افزود: مرحله آزمایشی فعالیت این پایگاه به زبان فارسی آغاز شده و ارائه دروس به زبانهای عربی 20 آبان همزمان با میلاد امام رضا (ع) افتتاح خواهد شد. زبانهای انگلیسی و اردو نیز در زمان مناسب ارائه خواهد شد.

علاقمندان می توانند برای کسب اطلاعات بیشتر یا استفاده از این دروس به آدرس www.hawzah-online.com مراجعه کنند.

کد مطلب 731844

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