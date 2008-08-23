فعالیت اولین حوزه علمیه آنلاین شیعه در دانشگاه دارالحکمه کانادا

حجت الاسلام سید عبدالحمید شهرستانی در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام این خبر گفت : همزمان با نیمه شعبان اولین حوزه علمیه مجازی آنلاین با ارائه دروس پایه های 1 تا 10 مدارس علمیه فعالیت خود را آغاز کرد.

مدیر روابط بین الملل دانشگاه دارالحکمه کانادا افزود: مرحله آزمایشی فعالیت این پایگاه به زبان فارسی آغاز شده و ارائه دروس به زبانهای عربی 20 آبان همزمان با میلاد امام رضا (ع) افتتاح خواهد شد. زبانهای انگلیسی و اردو نیز در زمان مناسب ارائه خواهد شد.

علاقمندان می توانند برای کسب اطلاعات بیشتر یا استفاده از این دروس به آدرس www.hawzah-online.com مراجعه کنند.