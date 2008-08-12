"شبکه ایران" افتتاح شد

به گزارش خبرگزاری مهر، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی افتتاح "شبکه ایران" را راهی برای پاسخگویی این مجموعه به مخاطبانی دانست که به صورت لحظهای پیگیر اخبار و حوادث جهان هستند.
صفارهرندی در ابتدای مراسم با اشاره به ویژگی خاص اعدادی چون عدد «چهل» در اسلام گفت : بیتردید چیزی در پس این اعداد هست که ما امروز و به فراخور دانستههایمان تنها گوشهای از اهمیتشان را میتوانیم دریابیم.
وی با اشاره به برگزاری مراسم برای انتشار چهارهزارمین شماره «روزنامه ایران» تأکید کرد: اگر چه عدد چهارهزار اختراع خود ماست اما میتوانیم خودمان آنرا به یک مبدأ قدسی تبدیل کنیم. حداقل پشتوانه نظری این قضیه نیز میتواند این باشد که ما تا به امروز چهارهزار شماره منتشر کردهایم و این یعنی چهارهزار تجربه. امروز شما بر قله چهارهزار تجربه ایستادهاید و از این رو قطعاً باید روزنامه فردا تمام این عقبه را در خود داشته باشد.
صفارهرندی تاکید کرد : به مصداق کلام معصوم اگر شماره چهارهزارویکم ما مانند چهارهزار شماره قبل ما باشد دچار خسران شدهایم و خسران عظیمتر هم این است که نسبت به شمارههای قبل افت داشته باشیم.
صفارهرندی در ادامه ضمن تبریک به مناسبت انتشار چهارهزارمین شماره از روزنامه ایران گفت : امیدورام این مجموعه بتواند در برآوردن خواستههای مطلوب مخاطبان توانایی و توفیق داشته باشد و آنچه که برای یک روزنامه پویا ضرورت دارد را محقق کند.
در ادامه این مراسم با حضور وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و دکتر شیخ الاسلام رئیس دفتر ریاست جمهوری "شبکه ایران" http://www.inn.ir به طور رسمی آغاز به کار کرد.
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مراسم افتتاح "شبکه ایران" صبح امروز با حضور وزیر فرهنگ و ارشاد در موسسه مطبوعاتی ایران برگزار شد.
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