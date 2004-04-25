ايران براي 400 سال ديگر گاز دارد

به گزارش خبرنگار اقتصادي مهر، معاون امور بين الملل وزير نفت در نخستين همايش بين المللي صادرات گاز ايران با بيان اين مطلب گفت: مهمترين هدف وزارت نفت جذب سرمايه گذار براي توسعه و بهره برداري بيشتر از ميادين مشترك نفت و گاز كشور بويژه ميدان گازي پارس جنوبي و تامين بازار براي صادرات محصولات آنهاست.

سيد هادي نژاد حسينيان افزود: كل ذخاير منابع گازي كه تاكنون در ايران كشف شده اند حجمي برابر 27 ميليون مكعب دارند كه معادل 17.2 درصد كل ذخاير منابع گازي كشف شده جهان است.

وي با بيان اينكه عمر باقيمانده ذخاير گاز كشف شده جهان حدود 60 سال است افزود: اگر ما گازي صادر نكنيم مخازن فعلي مان براي مصرف داخلي حدود 400 سال ديگر كافي است.

وي با اشاره به ميدان گازي پارس جنوبي گفت: كل برداشت گاز توسط قطر تاكنون حداقل 190 ميليارد متر مكعب برآورد شده است كه شش برابر ايران است.

نژاد حسينيان ادامه داد: ضمنا قطر اعلام كرده است كه قرارداد صادرات 55 ميليون تن ال ان جي در سال را تاكنون امضا نموده و كار ساخت تاسيسات براي بهره برداري از اين ميزان گاز را شروع كرده و يا در دست اقدام دارد.

وي با اشاره به كاهش قيمت گاز مايع در بازارهاي بين المللي گفت: اين يكي از دلايلي است كه قطر با سرعت و با انعطاف زياد در قيمت ، سعي در فروش گاز ميدان مشترك دارد تا حداكثر بهره برداري را از گاز اين ميدان بكند و در صورت اطمينان از اينكه حق برداشت بيش از سهم خود را ندارد ، در سياست بازاريابي خود تغيير خواهد داد.

وي با اشاره به سياست وزارت نفت در مورد صادرات گاز ايران تصريح كرد: وزارت نفت معتقد است، شركت ملي صادرات گاز مسئوليت انحصاري آن را به عهده گيرد كه اين نظر مطابق تاييد خريداران خارجي طرف مذاكره هم است و در آينده نزديك اين شركت تازه تاسيس و جوان بازوي توانمند وزارت نفت براي صادرات خواهد بود.

وي مشكل تعيين قيمت گاز صادراتي را مهمترين عامل كندي كار صادرات گاز از طريق LNG دانست و افزود: براي فروش گاز بايد قيمت آن با قيمت ساير سوختها مصرفي آن كشور رقابت نمايد و عدم توجه به اين نكته باعث شده تا افرادي با نفوذ در تصميم گيرندگان ، آنها را از تصميم به موقع بازدارند.

نژاد حسينيان انگيزه كم براي جذب سرمايه گذاري خارجي در ايران را از مشكلات ديگر دانست و افزود: در پروژه هاي صادرات گاز كليه عمليات از توسعه تا شيرين سازي حمل بايستي يكپارچه ديده شده و از اجراي به موقع آن مطمئن شوند و شركت هاي طرف قرارداد خريد گاز علاقه مند از طريق عقد قراردادهاي مشاركت مستقيما مسئوليت توسعه و بهره برداري از ميدان را به عهده گيرند ، اما اين مساله در ايران قابل جبران نيست.

وي در پايان با اشاره به تحولات سياسي اخير كشور خاطر نشان كرد: ضرورت سرمايه گذاري هاي مورد نياز صنعت نفت كاملا روشن است و طرحهاي در دست اجراي صادرات گاز ، مصوبات لازم را دارند و در آينده با سرعت بيشتري پيگيري خواهد شد.

