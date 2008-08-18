تشکیل دپارتمان تحقیقات فرش دستباف ایران

مرتضی فرجی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به راه اندازی دپارتمان فرش در وزارت بازرگانی گفت: هم اکنون دپارتمان فرش دستباف در مرکز ملی فرش ایران ایجاد شده که بر مبنای آن بحث تحقیقات بازار و شناسایی سلایق مشتریان بازارهای هدف در آن در حال انجام است.

رئیس مرکزملی فرش ایران افزود: برای رونق صادرات فرش دستباف ایرانی باید مطابق با سلایق مشتری و نیازهای بازارهای هدف گام برداشت تا بتوان این نیازها را شناسایی کرده و به بدنه تولید فرش منتقل کرد.

وی تصریح کرد: ایران در تولید فرشهای نفیس و اعلاء نسبت به سایر رقبای خود برتری دارد به همین دلیل می توان با تغییر جهت در رویکرد تولید فرش دستباف به لحاظ رنگ و اندازه رشد صادرات را به صورت چشمگیر تجربه کرد.

فرجی گفت: توسعه بازار و بازارسنجی یکی از برنامه های عمده مرکز ملی فرش است به نحوی که در برخی بازارها که احتمال می رود پتانسیل های مطلوبی برای صادرات فرش دستباف باشند، بازارسنجی صورت گیرد.

وی اظهار داشت: چین هم اکنون به دلیل درآمد سرانه بالا یکی از بازارهای بزرگ هدف صادراتی فرش دستباف ایران به شمار می آید که می توان بر روی آن برنامه ریزی کرد.

به گفته این مقام مسئول در وزارت بازرگانی، آذرماه سال جاری نمایشگاهی در روسیه و پس از آن در سن پترزبورگ برگزار می شود، ضمن اینکه در اردیبهشت ماه سال جاری نمایشگاهی در چین به منظور معرفی فرش دستباف ایرانی برگزار می شود تا ایران بتواند در این کشور حضور فعال و قوی داشته باشد.

