به گزارش خبرنگار مهر در تنکابن، جلال میرانی بعد از ظهر سه شنبه در نشستی خبری افزود: مردان درصد بالایی از اهداء کنندگان فرآورده های خونی را در این شهرستان تشکیل می دهند.

وی اظهار داشت: در گروه های خونی آ و ب با کمبود روبرو هستیم و کمبود از طریق متقاضیان تامین می شود و بیشتر فرآورد های خونی تولیدی منطقه به مصرف بیماران تالاسمی می رسد.

میرانی، تامین وسایل نقلیه برای حمل کانکس به سطح شهر و روستا برای خون گیری را از جمله نیازمندیها اعلام کرد.

مدیر پایگاه انتقال خون تنکابن ادامه داد: ماهانه به طور متوسط 850 واحد خون در این شهرستان تولید می شود.

وی ادامه داد: 170 بیمار تالاسمی در منطقه وجود دارد.

شهرستات تنکابن دویست هزار نفر جمعیت دارد.