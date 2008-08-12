تولید بسته فرهنگی امام زمان در فرهنگسرای خانواده

به گزارش خبرگزاری مهر، اداره کل روابط عمومی سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران اعلام کرد این بسته فرهنگی شامل پنج پوستر تزئینی با طرح‌هایی از اشعاری درباره حضرت مهدی (عج) از قیصر امین‌پور، دعای فرج و دعای نیمه شعبان و... است. این طرح‌ها را محمد‌رضا دوست‌محمدی، سعید بهداد، شاپور حاتمی، کورش پارسانژاد و پرویز بیانی طراحی کرده‌اند.

ارگان‌های دولتی، نهادهای خصوصی، مساجد، بسیج محلات، هئیت‌های مذهبی و... می‌توانند برای تهیه این بسته از پنجشنبه 24 مرداد با همراه داشتن معرفینامه به فرهنگسرای خانواده در نارمک میدان هلال احمر، خیابان گلستان مراجعه کنند یا با شماره 77819455 تماس بگیرند.

همچنین به مناسبت عید نیمه شعبان به همت مدیریت فرهنگی هنری منطقه هشت "جشن بزرگ پیشواز" روز جمعه 25 مرداد ساعت 18 تا 23 با اجرای موسیقی زنده امیر تاجیک و برنامه‌های شاد و متنوع در پارک فدک واقع در نارمک، میدان هلال احمر، خیابان گلستان برگزار می‌شود.